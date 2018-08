L'Alcora vibra de nuevo con el recuperado encierro de seis toros cerriles

Después de la proclamación de la reina de las fiestas de l'Alcora, Mireia Andreu Muñoz, y las damas de honor, Lydia Pérez Nebot y Maria Miralles Gasion, la capital de la comarca de l'Alcalatén abrió ayer el programa taurino con la celebración del encierro de seis toros cerriles. Un acto que se ha recuperado ya que durante las pasadas fiestas del Cristo los aficionados taurinos no pudieron disfrutar del mismo.

Así, después del montaje de los cadafals, que finalizó a las 10.30 horas, el sonido de la Salsa Rosa Xaranga-Show anunciaba el pasacalle que recorrió el recinto del encierro antes del inicio del plato fuerte taurino. Llegado el mediodía, las reses de la ganadería Hnos. Domínguez Camacho fueron los protagonistas del encierro patrocinado por el Ayuntamiento de l'Alcora que arrancó de la zona del Molí Nou hasta la plaza España. Seguidamente tuvo lugar la prueba de un toro: Nº 26, guarismo 4, de nombre Relimpio.

Los actos taurinos continuaron protagonizando la jornada festiva de ayer en l'Alcora y una vez más el sonido de la charanga anunció los actos taurinos vespertinos que comenzaron con la prueba de los toros de Domínguez Camacho. Los animales que participaron en el «Bou per la Vila» salieron de diferentes puntos, como la calle Mayor y la plaza La Sangre. El «Bou per la Vila» estuvo patrocinado por el consistorio así como por la peña A. C. Platanera.

Los actos taurinos finalizarían con la embolada de los toros probados durante el día.

Dejando a un lado los toros, el pub Manhattan acogió por la tarde una fiesta aniversario con Djs invitados y Djs residentes. Y los más pequeños disfrutaron de parques infantiles, castillos hinchables y talleres por Alpe Animació en el parque Hermanas Ferrer Bou.

La actuación de la orquesta La Red y la discomóvil a cargo de Disco Crazy cerrarían la noche festiva en la Pista Jardín.