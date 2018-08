Liquidación millonaria en el Belcaire Sur de Moncofa

La liquidación del PAI Belcaire sur en Moncofa podría ser inminente. En los próximos días se convocará un pleno en el que se desestimaran la mayoría de las alegaciones y se aprobará la incautación del aval del agente urbanizador.

La liquidación estableció un saldo en contra del urbanizador, Piscivall, de 5.984.894 euros, cantidad a la que habría que sumar un saldo a favor del ayuntamiento de 1.987.427 euros, resultando un total de 7.881.321 euros. Sin embargo la empresa se encuentra en concurso de acreedores, sin propiedades y el aval presentado en su día tan solo es de 865.843 euros. Todo lo anterior hace que el escenario que se le plantea al Ayuntamiento de Moncofa sea extremadamente negativo ya con la incautación del aval que apenas podrá recuperar el 10 % de la cuantía que le correspondería.

Durante el procedimiento de reparcelación del PAI Belcaire Sur numerosos terrenos que le correspondieron al ayuntamiento fueron adjudicados en propiedades en proindiviso con la empresa urbanizadora Piscivall y, de forma individual a sus dos principales socios (Alfonso López y Javier Debón). Tiempo después estas personas adquirieron por el procedimiento del requerimiento recíproco todas las propiedades de la empresa y del ayuntamiento, «despojando así de propiedades a la empresa que ahora solo tiene presentado ante el ayuntamiento de un aval del 10% de los daños».

Respeto al procedimiento del requerimiento recíproco para «vender» las propiedades del ayuntamiento ya se manifestó Grant Thornton -empresa dedicada a realizar auditorías- en la auditoria urbanística realizada en el 2013: «Resulta injustificado que se proceda a enajenar directamente las parcelas atribuidas al ayuntamiento ya que se está evitando la preceptiva licitación publica de unos terrenos municipales. Además no constan informes técnicos de valoración de tales parcelas, por lo que no se justifica debidamente si el precio se ajusta al valor real de mercado».

Por otro lado en la resolución de las alegaciones también se pone de manifiesto que Alfonso López y Javier Debón no han podido demostrar que hayan pagado ni un solo euro de las cuotas de urbanización que les corresponden como propietarios (7.158.321,46 euros), cuantía que aseguran haber pagado pero que «no se realiza ningún esfuerzo probatorio». Dicha cantidad parece ser no puede ser reclamada al no haberlo sido por la empresa urbanizadora Piscivall.

Sin embargo, este asunto no terminará aquí ya que Piscivall, que ya no mantiene relación societaria con los dos empresarios, le ha vendido los créditos que pueda tener con el ayuntamiento a una nueva empresa, Sol Moncofa, constituida «casualmente» por estos dos empresarios, que de esta forma se reservan la reclamación al ayuntamiento de indemnizaciones evitando que el propio ayuntamiento les pueda reclamar nada a ellos.

Para el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, debido a la nefasta gestión socialista «en este PAI hay un gran perjudicado que va a ser el pueblo de Moncofa». Alós asegura que van a ser los propios ciudadanos del municipio los que «van a tener que asumir unos costes de urbanización, por los desperfectos, que los propietarios ya han pagado y dos grandes beneficiarios que con la especulación se hicieron con grandes cantidades de terreno, la mayoría del pueblo de Moncofa, a muy buen precio y con los que realizaron ventas millonarias». Y añade «no se ha podido demostrar ningún delito pero la gestión realizada por el equipo de gobierno socialista hizo que nos quedáramos sin terrenos, con un aval irrisorio y con un gran problema que le costara millones al pueblo».