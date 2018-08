Present, passat i futur de l'Entrada de Segorbe

Tertúlia. «Levante-EMV» va organitzar el dijous una taula redona per a reconéixer la labor del consistori, els «caballistas», les penyes i els segorbins i visitants que fan possible que Segorbe seguisca conservant i preservant la tradició i l'essència de l'Entrada de Bous i Cavalls que tindrá lloc del 3 al 9 de setembre.

El saló de plens de Segorbe es va vestir dijous de gala per a acollir la tertúlia que el periòdic Levante de Castelló i Levante-EMV van organitzar a fi de mostrar el seu suport, promocionar i difondre la festa més internacional de la localitat, l'Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe, que tindrà lloc del 3 al 9 de setembre.

Amb esta tertúlia, el rotatiu valencià va reconéixer, una vegada més, la labor del consistori, els «caballistas», les penyes i els segorbins i visitants que fan possible que Segorbe seguisca, a pesar del pas del temps, conservant i preservant la tradició i l'essència d'este acte amb set segles d'història, també declarat Bé d'Interés Cultural immaterial. Durant aproximadament una hora, el delegat de Levante de Castelló, José Beltrán, va ser l'encarregat d'entrevistar i coordinar la taula redona en què van participar amb gran rigor la guia oficial de Turisme, Teresa Blasco; l'alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena; la segorbina de l'any 2017 i locutora de les Entrades per la ràdio local durant 25 anys, Manolita Belis, i el jove «caballista» Patxi Guerrer. Present, passat i futur d'una festa que és i continuarà sent part fonamental de les arrels, la identitat i la idiosincràsia d'un poble, Segorbe, per la qual s'ha treballat a tots els nivells a fi de convertir-la en targeta de presentació i porta de cara a promocionar la resta d'encants turístics, gastronòmics, de naturalesa i patrimonials de la capital de l'Alt Palància.

Dijous, Editorial Prensa Valenciana, de la qual forma part el periòdic Levante de Castelló que, dia rere dia, conta l'actualitat de Segorbe i la seua comarca des de fa 27 anys, va posar a disposició els seus mitjans per a realitzar este homenatge a una de les festes més conegudes a nivell autonòmic, promovent-la en les xarxes i les noves tecnologies i fent ús de la seua plataforma digital, la més llegida a la Comunitat Valenciana.

La fantàstica narració de Teresa Blasco i el seu punt de vista des dels deu anys com a guia va ajudar a entendre què ha suposat la internacionalitat per a l'Entrada de Bous i Cavalls i com, amb el pas dels anys, este títol ha anat fent que la festa es reconega més enllà de Segorbe. Això sí, va matisar, «encara estem en un cercle molt local. A nivell nacional sí es coneix ja, però pocs són els que l'han vist en la tele i l'associen amb Segorbe i encara queda molt de treball perquè se'ns conega a nivell internacional, però al final arribarà». «El que hem de fer és plantejar-nos i treballar per a veure quin tipus de turista volem que vinga a Sogorb i gaudisca de la nostra festa i com dirigir-nos a ells perquè s'enamoren de la festa i sàpien viure-la com a nosaltres ens agrada», va aclarir Blasco, qui va destacar la importància d'utilitzar l'Entrada com a ganxo de cara a desestacionalitzar el turisme.

Dur a terme eixa labor és allò pel qual està treballant el seu alcalde, Rafael Magdalena, des que va prendre possessió del càrrec. «El que hem de tindre clar és on volem anar i estar d'ací a 25 anys, perquè la societat està canviant i hi ha una forma diferent de concebre la festa, per la qual cosa hem de treballar en com enfocar-la i aprofitar l'Entrada per a atraure un turisme de qualitat, durant els 365 dies de l'any. Comptem amb una targeta de presentació com és l'Entrada, de gran poder i identitat, però estem treballant per a promocionar a través d'ella el nostre turisme gastronòmic, patrimonial, natural entre els parcs naturals i també des del punt de vista estratègic tenim dos milions de persones que en mitja hora poden arribar a Sogorb»I si algú pot parlar d'identitat de l'Entrada eixa és la sogorbina de l'any 2017 Manolita Belis, que durant 24 anys, pujada a la seua escala des de la tribuna continua retransmetent «el ball dels cavalls» als seus 84 anys «amb el fi de fer arribar a totes les persones majors que tant van amar l'Entrada i ara no podien eixir. Per a Manolita, el tancament segorbí continua preservant la seua identitat a pesar dels canvis i el pas del temps: «Han canviat el tipus de cavalls, els bous, el nombre de participants, però hi ha alguna cosa que es manté, la muralla humana que s'obri per a fer esta història tan meravellosa que, estic segura que durarà molts anys més en el futur».



El futur de l'Entrada

I futur és el que va aportar en la tertúlia el jove «caballista» Patxi Guerrer, qui va explicar com preparen durant tot l'any els cavalls, entrenant-los per a la carrera i també passejant-los pel carrer per a acostumar-los als sorolls, la gentada o el recorregut fins al dia d'abans i va argumentar que veu el futur de la festa «amb salut» «Ja fa 250 anys, el bisbe segorbí Alfonso Cano promovia un moviment de rebuig cap als festejos taurins i seguim hui en dia fent-los i continua creixent el nombre d'actes relacionats amb els bous. Només en la província de Castelló s'han celebrat 5.371 actes en 2017, la qual cosa és molt significativa. Per això, estic segur que en un futur l'Entrada continuarà» va destacar.

Des de 2005, amb l'arribada de la internacionalitat, l'Entrada treballa amb més energia, si és que es pot, per a donar una imatge allunyada del maltractament animal i complint la dura normativa que en molts pobles ha fet perillar i desaparéixer la festa. «A tots ens preocupa el benestar animal i l'Entrada és un acte molt respectuós, tots els implicats hi treballem per a complir la llei i inclús avançant-nos, per tant, no em preocupa que d'ací a 25 anys la llei siga més escrupolosa, perquè estic segura que la complirem, sempre mantenint l'essència i la tradició del nostre poble», va afirmar l'alcalde. El mateix va opinar Blasco, qui va apuntar que «segur que d'ací a 25 anys seguirà perquè, entre altres coses, des del principi hem d'explicar que el bou ni és toreig, ni es mata, ni es pot colpejar. Hi ha un respecte gran i així hem d'inculcar-ho als estrangers i a la gent que no coneix la festa que servirà a més perquè les lleis no acaben amb uns dels nostres senyals d'identitat».

I si de conéixer la festa es tracta, Segorbe compta amb un Centre d'interpretació de l'Entrada que permet viure, sentir-la i conéixer-la durant els 365 dies de l'any a través de la seua visita audiovisual i interactiva. Un dels centres de la ciutat més visitats turísticament i que el turista, quan veu la projecció sense conéixer la festa, arriba a emocionar-se fins al punt de plorar.