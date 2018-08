El Undergrau apura el verano en el Pinar

Cientos de castellonenses y turistas que pasaban el día en las playas disfrutaron durante la tarde y la noche de ayer de la música en el festival Undergrau. Este año el evento cumplía siete ediciones -con alguna interrupción puntual- y contaba con cinco grupos y un dj en el apartado musical. El buen tiempo ayudó a que el público se acercase a escuchar la música.

Las puertas del festival se abrieron a las 16.00 horas con los puestos del mercado artesano y la barra. Esta última es la única fuente de ingresos del evento ya que la entrada es totalmente gratuita. Además de la música, el festival quiso contar con todo tipo de público y a las 18.15 el espectáculo infantil 'Piensa en Wilbur', estuvo haciendo pasar un buen rato a las niñas y niños que pasaron la tarde en el Pinar junto con sus familias. En él, Wilbur dejaba al público perplejo por las acrobacias y situaciones de riesgo en las que se pone el protagonista.

Antes de comenzar los conciertos el dj Adrián del Barrio puso la música mientras los asistentes iban llegando para disfrutar de la música, el plato fuerte del festival Undergrau. Del Barrio también estuvo en los platos durante los descansos entre concierto y concierto.

Una de las señas de identidad del festival es no publicar los horarios en los que los grupos saldrán a tocar para que los visitantes disfruten de la velada completa. Esta fue una de las mayores sorpresas que se vivieron ya que hasta momentos antes de comenzar las actuaciones no se supo el orden en el que iban a salir los grupos. Hasta cerca de las 20.00 horas no comenzó a sonar la música en el Pinar del Grau.

El festival Undergrau siempre apuesta por bandas de la ciudad de Castelló o cercanas a ella. Aunque a veces se critique que el cartel del espectáculo es demasiado parecido edición a edición esto es algo que ocurre porque así lo quieren los organizadores.

De esta forma se pudo ver sobre el escenario a las habituales 'El Chamuyo', con su rock latino característico y 'Lèpoka', presentando su tercer disco son sonidos de folk rock, 'Bivere vivere'. En cuanto a las bandas castellonenses invitadas se pudo ver a 'La ranamanca', con su rumba de La Plana y a 'Lagarto Spok', presentando su trabajo 'El disco'. El grupo invitado más especial fue 'Assekes', de la comarca de La Ribera con ritmos de ska.

Hace unos días, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz, se mostraba «satisfecha» al poder realizar este festival que alguna vez había sido interrumpido. Además, anunciaba que «la partida presupuestaria del festival había subido hasta los 9.000 euros» cuando el año pasado había sido de 3.000.

Así despidió el festival Undergrau el último fin de semana del mes de agosto.