¡YFM! Me sumo a las siglas Ya Falta Menos que se utilizan en el tiempo de descuento de los sanfermines para recordarles a los lectores que los aficionados taurinos de Almassora (y también los de fuera) estamos de enhorabuena. Ha pasado casi una semana desde que presentamos el cartel del encierro que el Ayuntamiento patrocinará junto a las peñas Caragol y Aficionats al Bou y siguen llegándonos felicitaciones por haber recuperado esta mítica carrera. El mérito es de todos los que han aportado su granito de arena para que la Vila. Vaya por delante mi felicitación y agradecimiento por las facilidades para hacerlo posible.

La llaman la Estafeta de Almassora y lo cierto es que la emoción, el vibrar del suelo al paso de las pezuñas de los cerriles y lo abarrotado de los balcones de San Joaquín y San Vicente recuerda y mucho a la calle pamplonesa. También los preparativos, con toda la humildad respecto a la capital navarra, comienzan mucho antes de que suene el cohete. En nuestro caso, los contactos con las peñas que están de aniversario hace semanas que se repitieron para llegar a una meta común: tener de nuevo cartel del encierro. Y ahí está. En breve llegará a todos los negocios de Almassora, a los edificios, casales de las peñas y a los pueblos vecinos.

Queremos que el eco del encierro suene más allá del término municipal de Almassora porque la carrera es tradición y un minuto de placer para la afición taurina, pero también es mucho más. Ese minuto se convierte en un día de actividad para la hostelería local. Podemos pasar de 1.000 a 10.000 personas en el casco antiguo, corredores y aficionados que tomarán un café, almorzarán, comerán, harán amigos en nuestro pueblo y se quedarán a cenar y a disfrutar de orquestas y disco-móviles hasta la madrugada.

Es nuestra oportunidad de ser los mejores embajadores de Almassora, abrir las puertas de nuestro pueblo para que se queden con ganas de volver en el futuro, de mostrarles los atractivos de la ciudad. Los corredores 'volarán' ante los toros de San Martín en la que consideramos una carrera BIC. No en vano, así lo es la Vila de Almassora, Bien de Interés Cultural. No todos pueden presumir de un recorrido con tanto encanto. Y correrán por última vez por la calle San Joaquín tal como la conocemos. Los 10 millones de la estrategia EDUSI transformarán en peatonal este vial a final de año con las ayudas de los fondos Feder de la Unión Europea.

Si lo prefieren pueden estirar piernas antes de la carrera junto al Millars. El río es nuestro principal atractivo natural y les invito a que disfruten de la tranquilidad del paraje protegido para deshacerse de los nervios previos al disparo de la carcasa. Quienes vengan con niños podrán visitar el Museu del Joguet (lo habremos inaugurado el 14 de septiembre) o disfrutar de cualquiera de los parques infantiles más próximos a la Vila: Santa Teresa, San Pedro, Pere Cornell. Todos los hemos renovado durante esta legislatura.

Y si el tiempo no lo impide, les recomiendo que se acerquen hasta la costa. Octubre no será tiempo de baño pero el otoño ratifica la imagen de una playa tan nuestra: tranquilidad, descanso y la sensación de que el invierno que vendrá será apasionante. No lo olviden: YFM.