que la vaga feminista del 8 de març va suposar un abans i un després en la consciència col·lectiva és innegable. L'empoderament de les dones de totes les edats és ja imparable. Les accions d'índole igualitària estan arribant a tots els àmbits socials: patis cooeducatius, llenguatge inclusiu... Les festes no podien ser una excepció.

Aquest estiu el poble de Vilafranca ha estat pioner en eliminar de les seues festes estiuenques la figura de «la reina i les dames». En nom d'una suposada «tradició» les dones han estat vetades en algunes celebracions festives, com ara moros i cristians, o més prop, els peregrins de Portell o les Useres. En altres ocasions han estat considerades com a simples objectes decoratius, com és el cas de les reines i les dames de moltes localitats.

Aquest model de festa instaurat en plena dictadura reprodueix el model de dona de l'antiga «secció femenina», una dona submisa i abnegada que en la festa fa bonic però no és part activa.

Enguany la comissió de festes de Vilafranca ha apostat perquè tots els xiquets i xiquetes de nou anys es puguen presentar per ser representants del poble en les festes. La convocatòria ha estat tot un èxit de participació. Més de quaranta xiquets i xiquetes han estat representants infantils i més de 10 xics i xiques representants majors. Un pas important per aconseguir unes festes igualitàries que els i les més menudes han viscut amb total naturalitat. A més, la comissió de festes de Vilafranca ha estat treballant al llarg de l'any junt amb diverses entitats i col·lectius en l'elaboració d'un protocol d'actuació contra les agressions masclistes. Una vegada més és la societat civil organitzada el motor del canvi.

Tot i això, no han faltat veus crítiques i resistències. No ajuda massa que els mitjans de comunicació continuen reproduint una imatge estereotipada de la dona. Em pregunte perquè les presentadores dels informatius no poden envellir. Ben al contrari, cada dia són més joves i semblen triades en concursos de bellesa.

Tampoc puc entendre perquè la presentadora d'Antena 3 Notícies ha de romandre de perfil, traent pit, mentre el seu company parla de cara a la càmera. Això per no parlar de la publicitat que continua cosificant a la dona... Tots i totes sabem la influència que exerceix la televisió en la nostra manera de mirar-nos a l'espill. Per aquest motiu valore molt positivament que es trenque des del carrer amb estereotips sexistes. La igualtat ha d'arribar imparablement a tots els espais socials i ha d'arribar per quedar-se.