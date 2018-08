Quan menge en locals com El Nou Escull me n´adone que tot no està perdut. levante-emv

Quan escrivia açò pensava en l'àvia Morronga. Us imagineu asseure-vos a taula, demanar la carta al cambrer i llegir que com a primer plat s'ofereix una sopa o un guisat de tortuga? A alguns els vindrien arcades. Uns altres, posarien el crit en el cel, ja que la tortuga és una espècie vulnerable segons la legislació, en perill d'extinció la qual cosa, per si no us heu adonat, implica que està prohibida la seua captura. Però fa un poc més de mig segle la tortuga era un tros de cel en el paladar dels qui tenien la fortuna de poder tastar-la. Els pescadors del Grau no buscaven tortugues però si en queia alguna en la xàrcia presagiava un festí gastronòmic. Els qui han tastat la seua carn encara recorden el sabor realment singular, "com a vedella tendra", i afirmen que no n'hi carn millor en el món. No cal insistir en el motiu pel qual la tortuga és una delicatessen gastronòmica de la que ja no podem fruir? però, ¿quants altres plats i per quins motius han anat desapareixent a poc a poc de les cuines dels bars dels nostres carrers? Per on paren les anguiles, l'abadejo apanyat (o esgarraet), la sardina de bota amb pebrera, el guisat de polp amb carxofes i creïlles, les nugaes o aquella combinació màgica de tonyina de sorra, tomata, pebrera, pinyons i jolivert com si fóra una samfaina?

De vegades, les coses no tenen uns patrons clars de funcionament i és difícil trobar uns perquès. Esbrinar la raó per la qual una part important de la gastronomia del Castelló marítim ha desaparegut, pràcticament, dels bars i restaurants té més a veure amb modes, costums i fins i tot desinterés que pel sabor o la relació qualitat – preu de les receptes proscrites. Però això, quan menge en locals com El Nou Escull me n'adone que tot no està perdut.

D'entrada, he de dir que els seus plats són saborosos; ni juguen a impressionar ni a épater el client. Et convencen subtilment, sense escridassar-te. No necessiten ni nitrogen líquid ni tècniques cridaneres d'última generació ni productes de l'altra banda del món per a reclamar la teua atenció. No calen llamàntols de Xile quan hi ha palaies o mollets. Et sedueixen amb un simple escabetx, que com tants altres plats pareix molt senzill de fer i no obstant la clau està precisament en els detalls, perquè el producte és suficientment bo i la manera de fer-ho, de la mar a la taula, és l'adequada. El polp fantàstic que t'ofereixen, plats de cullera que ja no existeixen en els carrers, arròs amb col, sèpia amb carxofes i alls tendres, la presència de galeres i rap en la carta (el suquet de rap i rajada, ufff), fins i tot tellines, aquest mol·lusc que no fa tant calia anar esquivant per les vores de les nostres platges. Estem davant de la gramàtica d'una cuina de rutina, popular i d'exigència. I si dubteu perquè no sabeu què triar, no patiu, que Paqui, la mestressa, us ho encertarà. L'arròs mereix un comentari a banda. Un bon arròs mai ha de ser una anècdota, sinó un acte de militància. Fill d'un sofregit sense pressa, l'últim que hi vaig demanar (de crancs i cloïsses) va ser una exploració, una petita aventura en un descobriment, per a recobrar, recordar i trobar una infantesa a quatre passos de la cuina.

La nostra cuina, com tants altres aspectes de la cultura valenciana, polièdrica com totes, va perdent la seua singularitat ofegada per una globalització mal entesa. En realitat la globalització podria ser un instrument amb què donar a conéixer les nostres coses, aquelles almenys que tenim en major consideració, en un exercici de circulació en doble sentit: incorporant, amb criteri, allò interessant que ens arriba, i oferint allò nostre.

En compte d'això, en lloc de mirar cap endins, com ha fet l'equip de El Nou Escull, buscar les arrels i anar a l'essència cultural i antropològica de la cuina, solem quedar enlluernats i acabem per tractar les nostres coses amb un cert menyspreu. És una actitud del tot provinciana –un cosmopolitisme de campanar, vaja– que algun dia hauríem de corregir per a deixar de ser la societat i la ciutat mediocre que, en molts àmbits, seguim sent. Enhorabona!