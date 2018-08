El Villarreal C utilizó a once exjuveniles en su estreno liguero en Sagunt

El Villarreal C, que se estrenó en Liga el viernes pasado con clara derrota ante el Atlético Saguntino (3-1), utilizó a once futbolistas que la temporada pasada eran juveniles, mientras que los otros tres ya pertenecían al segundo filial amarillo, como es el caso del portero Josele Martínez, el lateral Edu Adell y el centrocampista Andi Bogdan. Sin duda alguna, éste es el equipo más joven de cuantos ha presentado la entidad de la Plana Baixa en estas doce temporadas seguidas en Tercera, todo un reto para Pere Martí, el entrenador.

Los que este verano han dado el paso de juvenil a sénior y que tuvieron la oportunidad de jugar al menos un minuto, fueron Joan Salvà, Carlos Beitia, José Manuel López, Copete, Goyo, Nacho Díaz, Juan Agüero, Álex Millán, Ahn June, Davide Castelli y Diego Lamadrida. Y faltan por hacerlo seis exjuveniles más como Guillem Joan, Bruno Fernández, Antonio Leal, Dani Ruiz, Jack Ipalibu y Josema Vivancos.



Nueva reglamentación

Cabe reseñar, que esta temporada en Tercera División los inscritos en las actas pueden ser hasta dieciocho, como sucede en las tres categorías superiores. Se amplía a dos más. Hasta la pasada campaña eran dieciséis, lo que limitaba el margen de maniobra de los técnicos. Además, otra novedad en Tercera es que a partir de este curso liguero las personas con licencia de utillero o encargado de material no se podrán sentar en el banquillo.