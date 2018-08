Castalia se llevó la palma de espectadores en Segunda División B

El Estadio Castalia registró la mejor entrada de los cuarenta campos de Segunda División B. Con 9.000 aficionados no hubo campo alguno con igual o más espectadores. Eso sí, no fue la entrada esperada ya que el club roza los 13.000 abonados porque la fecha no era la más idónea (fiestas patronales en casi todos los pueblos y finales de agosto), pero sí que despuntó.

De hecho, la asistencia de la afición albinegra superó a la que se registró en hasta cuatro estadios de Segunda División y uno de Primera.

Los que más se aproximaron a los 9.000 aficionados del Estadio Castalia fueron los asistentes al Hércules-Ontinyent (2-1), unas 8.000 gargantas que rozan las cifras de Castalia. Lo mismo ocurrió en el Recreativo-Don Benito (1-0), en el que la afición onubense se quedó a mil espectadores de igualar las cifras castellonenses. Bastante atrás quedaron el Cartagena-Granada B (2-3), con 5.500, así como el Cultural y Deportiva Leonesa-Rápido de Bouzas (4-0), con 5.000.

A todo ello, la afición del CD Castellón superó la afluencia de los partidos de división de plata. En concreto, Castalia llenó más que los campos que acogieron el Numancia-Cádiz (3.251), Reus-Real Zaragoza (3.397), Almería-Tenerife (6.737) y el Granada-Lugo (8.301). Incluso se superaron cifras de Primera División, como las del Getafe-Eibar (7.851).

La temporada pasada el club de la capital de la Plana rompió todos los registros de abonados y de espectadores en los partidos de Liga y de fase de ascenso y esta temporada tendrá que competir con clubes de mucho peso. El Hércules, si despierta, puede ser un rival a tener muy en cuenta.