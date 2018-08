Amagar el currículum

Saber la trajectòria vital de les persones és molt interessant si ho comparem amb les seues declaracions públiques, sobretot perquè ens ajuda a desemmascarar el cinisme i la hipocresia. I aquestes actituds de vegades requereixen una resposta contundent.

La portaveu del PP a Castelló, darrerament, intenta ser l´exemple del bon govern i la transparència, cosa que resulta difícil si observem que tota la seua experiència i trajectòria professional està lligada a l´enxufisme i els favors polítics.

Poc després d´acabar la carrera, a l´actual líder popular la col·loquen en el Favide, una de tantes empreses públic-privades que el Partit Popular utilitzava per col·locar afiliats, crear clientela i tenir telefonistes zombis, que cobraven el doble i treballaven en llocs diferents dels que estipulava el contracte. Al capdavant d´aquesta fundació estava Vicent Betoret, un dels investigats per haver-se repartit sobres en el cas Imelsa.

Després, la senyora Begoña Carrasco es va presentar en les llistes electorals a les Corts Valencianes pel PP, en la campanya electoral del 2007, la campanya que van pagar amb els diners corruptes de la Gürtel. I això no ho dic jo, ho diu la sentència de l´Audiència Nacional del mes de juny. A canvi de presentar-se, va rebre un ascens i la van promoure com a directora de l´OVSI a Castelló, una altra fundació empresa martingala de col·locació del Partit Popular. Es tracta d´un organisme creat el 2007 però que cinc anys després el mateix PP tancarà per inútil i ineficient; això sí, deixant-nos un deute de més de dos milions d´euros a pagar entre totes i tots.

Segurament, el fet que ningú sabera ben bé a què es dedicava l´OVSI explica com l´actual portaveu popular va poder compaginar el sou de regidora amb el de directora. Bo, això i el fet que en quatre anys com a regidora haja deixat tantes coses per fer. Precisament eixa duplicitat de càrrecs tal volta explica la seua inacció en el manteniment de Castàlia, o que no coneguera que les piscines municipals tenen treballadors funcionaris i diguera que eren gestionades per subcontractes. En fi.

I arribats al 2015 què? Perquè arribats a 2015, amb la transparència a la qual ens tenen acostumats el Partit Popular, no sabem res. La portaveu popular amaga el seu currículum i no ens diu si segueix cobrant d´eixes fundacions i empreses creades pel PP per donar sous als seus càrrecs i afiliats.

És més, quan es parla de quina ha sigut la seua dedicació des de 2015, ho veu com un atac personal i es fa l´ofesa; encara que ella trau pit dient que és una treballadora pública. Però una cosa és utilitzar-lo per lluir-se i altra que vulguem saber la veritat. En eixos moments fins i tot pot interrompre un plenari, perquè això els ha de quedar clar, la líder del PP no té cap problema de parlar de vosté o de qui siga, però a vosté no li passe pel cap parlar d´ella, això li costarà la seua ira i les seues amenaces.

I amb aquest currículum què fa la portaveu popular? Doncs posa en dubte contractacions totalment legals sols pel cognom del treballador. I que són legals no ho dic jo, ho diuen els representants del Partit Popular en el Patronat d´Esports, nomenats per la senyora Carrasco que voten a favor. I eixos representants no són uns qualsevol. De fet, un d´ells, el senyor Raul Chaparra, ha sigut quatre anys assessor del

Patronat quan era regidor d´Esports Vicent Sales pel PP, i porta més de deu anys en el Consell rector: sap de què parla i sap que tot ha sigut impecable. Però la portaveu del PP prefereix posar en qüestió tota una institució si amb el fang pot traure algun rèdit electoral, sols la motiva això.

Lluny queda aquella oposició responsable que si no tenia proves de mala praxi no criminalitzava els funcionaris pel seu cognom. No ho vam fer quan el germà d´un alcalde i diputat del PP va entrar de funcionari a l´ajuntament, o el germà d´una regidora i ara diputada del PP va entrar a treballar en la seua regidoria, o quan tres familiars directes d´una exregidora i diputada del PP guanyaven plaça en la diputació el mateix any, o quan altres militants o càrrecs eren agraciats amb una plaça. Mai hem criminalitzat un treballador pel seu cognom o ideologia: o disposàvem de proves o callàvem. El contrari és calumniar i embrutar la política, que és el que més li agrada a l´actual líder del Partit Popular.

No s´equivoquen, amb el seu historial, la manera com amaga el currículum i les seues declaracions, el cinisme i la putrefacció política a Castelló tenen un nom: Begoña Carrasco.