Montesinos vuelve a atizar a Marco: «Nos están ninguneando»

A Dios rogando y con el mazo dando. Por tercera vez en apenas doce días (16, 22 y ayer día 28) el presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, atizó a la alcaldesa de la capital, Amparo Marco, por la sencilla razón de que el lunes la primera edil acudió al estadio Castalia acompañada por técnicos del Ayuntamiento (igual que sucedió famoso día de las inundaciones, 16) sin previo aviso, y porque ayer operarios del consistorio se presentaron al estadio municipal y empezaron a acometer las primeras obras. Echó pestes el presidente del consejo de administración de la entidad: «Tengo que mostrar mi enfado, enojo y descontento que como presidente tengo con el Ayuntamiento por cómo se están llevando las cosas. Nos están ninguneando y la comunicación entre ambas partes es nula».

El lunes la alcaldesa Amparo Marco apareció en Castalia junto a técnicos municipales para supervisar la instalación y ver qué obras iban a ser las primeras en acometerse. Y ayer hicieron acto de presencia en el campo unas brigadas municipales y empezaron a realizar trabajos, para sorpresa de los dirigentes del CD Castellón que montaron en cólera. «Desconocemos el alcance de las obras, quién viene, quiénes no vienen, si son brigadas del Ayuntamiento, si son brigadas de la concejalía de deportes,? La comunicación es nula», dijo. Aseguró Montesinos que «le hemos transmitido (al Ayuntamiento) la necesidad de sentarnos de una puñetera vez en una mesa y articular organizadamente lo más básico y elemental. Hay cosas más importantes que cambiar vallas».

Por cuarta vez utilizó la frase de «es una vergüenza» que desde el consistorio «nos ninguneen». Y atizó: «No sé si la forma de trabajar de esta gente es ésta. Y si el talante que tienen es éste, pues simplemente dejan mucho que desear». Pidió el presidente que «si no quiere ser Amparo Marco, que delegue en otra persona con responsabilidad para que se siente con nosotros a trabajar. No sé si Amparo Marco se comunica o no con el concejal de deportes, Enric Porcar. Ése se enteró por nosotros de que el lunes ella se personó a Castalia a supervisar la instalación», dijo Montesinos.