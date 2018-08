El PP Vinaròs lamenta que no se haya pedido una ayuda para digitalizar el archivo

El PP de Vinaròs ha criticado que el ayuntamiento no haya optado a la subvención convocada por la Generalitat para mejorar las instalaciones o digitalizar los fondos de los archivos históricos municipales. El portavoz adjunto del grupo popular, Lluís Gandia, dijo que el año pasado ya no se solicitó la subvención, «a pesar que el archivo histórico tiene múltiples necesidades». De ahí que el edil añadiera que «desde el tripartito no se presta la atención que merece este servicio municipal». Gandía apuntó que «de haberla solicitado hoy Vinaròs tendría una subvención para mejorar las instalaciones o digitalizar los fondos».