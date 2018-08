Toko Ekambi: «No haber marcado no me preocupa, con el tiempo llegará»

El delantero del Villarreal Toko Ekambi declaró ayer que no está preocupado por no haber marcado todavía, ya que «lo importante es sumar puntos y ganar partidos», puesto que «lo primero es el equipo». «No me preocupa el gol, estoy teniendo ocasiones porque este equipo juega bien y las genera. Yo sé que con el tiempo llegarán los goles», añadió el jugador de 25 años.

El delantero, internacional por Camerún, se mostró feliz por «afrontar el reto de estar en este club» y por su adaptación al vestuario y por los dos primeros partidos de campeonato. «Estoy muy feliz de estar aquí, tenía muchas ganas y mucha ilusión por afrontar este reto, por lo que para mí es muy importante poder estar en este club», afirmó el delantero.

Además, Ekambi aseguró que tiene «buena química» con el delantero Gerard Moreno y calificó de «normal» la competencia en ataque ya que «el Villarreal es un gran club con buenos jugadores y hay mucha competencia», en especial tras el regreso del colombiano Carlos Bacca.

Respecto a la derrota en casa ante la Real Sociedad (1-2) en la primera jornada de campeonato, expresó que no sienten «presión» y que este viernes contra el Girona harán «un buen partido».

Ekambi expresó que LaLiga es «el mejor campeonato de todos» por lo que competirán por estar «en los puestos en los que el equipo está habitualmente», y que en encuentros «complicados» como el de Sevilla (0-0) están «contentos por ese punto».