La falta de bonificaciones en la AP7 dispara un 30 % el tráfico en la CV10 y CV13 de Castelló

La falta de bonificaciones en la AP7 de Castelló y las restricciones a los camiones en la N340 entre Nules y Orpesa han disparado el tránsito en la CV10 y CV13 en los últimos cinco años. Estas dos últimas carreteras son de titularidad autonómica y fueron proyectadas para absorber solo el tráfico interior de la provincia.

La memoria de aforo vial de la Conselleria de Obras Públicas constata que los tramos de la CV10 que colindan con la N340 han visto incrementada la circulación entre un 26 % y un 40 % desde 2013. El trazado de la CV10 desde Vilavella a la CV223 de Artana ha experimentado un aumento de un 26%, pasando de 28.050 viajes diarios en 2013 a 35.399 en 2017. El tramo de la CV10 con más tráfico es el enlace entre la CV20 de Onda y la CV17 de Castelló, con 42.678 tránsitos diarios. En este caso, el alza ha sido de un 42 %, -33.637 vehículos al día en 2013 y 42.678 en 2017-.

Por su parte, la CV13, que une la CV10 con el aeropuerto de Vilanova y la N340 en Torreblanca, ha protagonizado una variación de un 60 %; de 8.027 a 12.888 en el citado plazo de cinco años.

Estos dos viales han recogido el tráfico pesado que circulaba por la N340 entre Nules y Orpesa hasta que en 2014 la DGT decidió prohibir su paso ante las altas cifras de siniestralidad vial. Esta medida ha disminuido la accidentalidad en la N340 de Nules a Orpesa pero ha trasladado esta problemática a la CV13, ya que se trata de una carretera por un carril por sentido.

Cabe tener en cuenta que la AP7 y la N340 son los viales diseñados para la circulación del corredor mediterráneo que cruza la provincia para dirigirse a otros territorios, mientras la CV10 está pensada para desplazamientos internos y la CV13 como acceso al aeropuerto. Este trasvase ha obligado al Consell a invertir este año en la adecuación de la CV10, que ha sufrido un desgaste considerable por el denso tráfico que registra.

Los empresarios del transporte de mercancías y el Consell reivindican desde hace tiempo bonificaciones en la AP7 a los camiones para desviarlos de la N340 y de las citadas CV10 y CV13. La patronal recuerda, además, que la autovía gratuita de la CV10 solo llega hasta Cabanes y que la CV13 y la N340 del norte únicamente tienen un carril por sentido.

El Govern catalán y los municipios del sur de Catalunya pactaron en 2017 bonificaciones del 50 % en la AP7 desde el peaje de Peñíscola a l´Hospitalet de l´Infant así como la gratuidad para los vecinos de las localidades del sur de Tarragona. El exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, incluyó esta medida en el presupuesto de 2018 y excluyó el resto de Castelló a pesar de los problemas existentes tanto en la N340 como en la CV10 y CV13.

El Gobierno activará la próxima semana los descuentos en la AP7 de Peñíscola a l´Hospitalet de l´Infant. La patronal insiste en reclamar su ampliación a Castelló. Fomento estudiará de cara a 2019 que tramos de la red estatal son susceptibles de nuevas bonificaciones. Por el momento asegura que no continuará el contrato de peaje de la AP7 cuando expire el 31 de diciembre de 2019. Para ello deberá conseguir pactar los presupuestos del próximo año.

El exejecutivo del Partido Popular barajó la posibilidad de continuar con peajes blandos. El actual titular de Fomento, José Luis Ábalos, lamenta que los populares no impulsaron las medidas necesarias para garantizar la gratuidad, lo que, en su opinión pone en cuestión sus intenciones reales sobre la AP7. En una comparecencia en el Senado, Ábalos afirmo que se evaluará el modelo de financiación de todos los peajes viales de España cuando expiren sus concesiones.

Moción de Compromís

El grupo municipal de Compromís per Vila-real ha presentado una moción al próximo pleno ordinario en la que exige al Gobierno central la bonificación del peaje de la AP-7 en la Comunitat Valenciana.

Según la formación, el acuerdo del próximo consejo de ministro no ha contemplado «en absoluto los múltiples puntos con alta siniestralidad del País Valencià, incluso, la Conselleria de Infraestructuras se ha mostrado contrariada porque el Gobierno no ha consultado a la Generalitat».