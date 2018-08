la revolució de l'impuls femení

L'èxit de la selecció de pilota valenciana femenina en el recent Europeu de Franeker ha suposat una injecció d'optimisme en el camí sense tornada de la presència de la dona en les competicions d'este esport. Els noms d'Ana Belen, Mar, Victòria, Noelia, Ana de Beniparrell i altres, comencen a ser populars i a convertir-se en referents per a la cada vegada major presència de xiquetes en les escoles de pilota que proliferen al llarg del territori valencià. Este moviment normalitzador no sols es produïx en la regió valenciana, sinó que podem percebre-ho en la resta de territoris on el joc de pilota a mà està consolidat. Amb no poques dificultats però amb ferma decisió observem com en les modalitats pròpies i en la universal del Wallball, la dona gana protagonisme en número i en qualitat. Assistim a Holanda a una demostració del progrés tècnic de les jugadores procedents d'Holanda, València, Euskadi, Bèlgica, Itàlia o Anglaterra. D'ací que el triomf de les jugadores valencianes, molt treballat especialment enfront de basques i holandeses, tinga un valor especial. Eixa progressió s'ha estés al món de la dirigencia.

La dona té cada vegada més protagonisme en els consells directius de les distintes associacions i federacions. La porto-riquenya Sophia Murpy, llegendària jugadora d'One Wall, és la primera dona que presidix el Consell Mundial d'Handball, originari a Irlanda, i una de les organitzacions més compromeses amb l'organització de tornejos oberts d'One Wall. Ha estat present en alguns dels campionats del món de la CIJB

Durant este mes d'agost han sigut moltes les partides de jugadores que s'han anunciat en carrers i trinquets valencians, situació impensable fa uns anys. En els cartells es consoliden noms de jugadores procedents de les pedreres de clubs compromesos amb el millor d'este esport, des de Bicorp, a Moixent, des de Beniparrell a Godelleta, Meliana, Borbotó... En l'agenda federativa del mes d'agost han aparegut partides en les localitats d'Alcàntera del Xúquer, Montserrat, Godelleta, Xeresa, Pobla del Duc, Alfara del Patriarca però sens dubte en molts altres municipis les jugadores han tingut oportunitat de demostrar les seues qualitats.

Hui ja no es concep una competició oficial federativa o internacional que no contemple la categoria femenina. Tot això per l'impuls de les pròpies dones que cada dia exigixen espais que en justícia els corresponen. La pròxima competició oficial, l'Edicom de Galotxa, comptarà amb la presència de set equips procedents dels clubs de Borbotó, Godelleta,Melian i La Pobla de Vallbona. Res espanta a este impuls femení.