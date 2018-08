Montesinos asegura que el club «no pagará ningún alquiler» por jugar en Castalia

No hay tregua entre el presidente Vicente Montesinos y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. Ayer volvió a hablar el presidente del club de la capital de la Plana y poner los puntos sobre las íes. En su extensa rueda de prensa (48 minutos) dijo que no firmará un convenio para la cesión de Castalia que no sea favorable para los intereses del Castellón. Además, dejó claro que no quiere pagar ninguna cantidad de dinero por utilizar esta instalación que pertenece al Ayuntamiento de la capital de la Plana. «Una cesión de un estadio no tiene por qué llevar un canon, y más uno que sea abusivo», comentó.

Montesinos aseguró que «no vamos a aceptar ningún alquiler. Entré aquí hace un año y he conseguido dar la vuelta con un equipo de gente a mi lado, accionistas invirtiendo mucho dinero, realizando un trabajo ímprobo para sacar la mierda, y encima ahora Vicente Montesinos se le va a hacer firmar un convenio lesivo para los intereses del Castellón. Ni hablar, no lo firmaré», sentenció.

También dejó claro Montesinos que «en vista de que no hay avances en la Comisión (creada para abordar la cesión de Castalia y las reformas a llevarse a cabo), nosotros no podemos seguir esperando. La semana que viene presentaremos un convenio diferente al de antes, que creemos que se debería firmar». Además, negó que el club tardara 55 días en presentar el informe de prioridades de mejora en Castalia. Montesinos se remitió a la comisión del 23 de mayo. «Ese mismo día remitimos un e-mail a Enric Porcar, vicepresidente de dicha Comisión (y concejal de Deportes). Eso de que el Castellón tiene desidia en comunicar esto es mentira». Dichas peticiones, según Montesinos, «tienen que ver con la seguridad, accesibilidad, higiene y salubridad».