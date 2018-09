La compraventa a resultas

Septiembre es el mes en el que empiezan a producirse las primeras compras de cosechas de naranjas de la modalidad a peso. Por el contrario la clásica modalidad a peso en la que el comerciante compraba toda la cosecha a un tanto alzado, cuando la naranja estaba todavía en flor o tenía escaso tamaño, casi que ha desaparecido de nuestros campos. La venta de naranja en las últimas décadas del siglo pasado era siempre motivo de alegría en las casas de los labradores. Todavía me acuerdo de las palabras de mi abuelo «fill, la taronja és or».

No hace falta ser economista para saber que son varias las causas que han hecho que los precios de las naranjas estén por los suelos, eso sí, solo para el propietario, puesto que en prensa esta semana leía que en las grandes superficies la gran mayoría de productos hortofrutícolas multiplicaban su precio por 5. En primer lugar, podríamos hablar de la gran plantación que se produjo hace años, por parte de comerciantes de aquí, de grandes extensiones en Andalucía e incluso en Marruecos y Argelia. También ha sido un gran problema la excesiva concentración de naranja a principios de campaña con variedades como la archiconocida clemenules. También ha hecho mucho daño el que en las grandes superficies se vendan naranjas a precios por debajo de coste, de manera que la naranja se ve por el consumidor como un producto de saldo y no como una fruta de calidad como se merece.

Otro factor perjudicial ha sido que las compañías dedicadas a la distribución de frutas son muy pocas y entre ellas pueden acordar precios de compra aunque esta práctica, el conocido cártel, esté asimismo prohibida. También ha descendido muchísimo el número de comercios que se dedican a la compra directa al agricultor con lo cual este lo tiene más difícil para buscar un comprador adecuado. Estoy seguro de que a alguno de los lectores que esté versado en materia citrícola se le ocurren otras causas, pero ninguna ha sido tan nociva para el agricultor como la conocida «venta a resultas o a comercializar», que a pesar de estar prohibida se sigue practicando por muchos comerciantes desaprensivos.

En la venta «a resultas» el comerciante le compra la cosecha al agricultor sin ofrecerle un precio cierto, de modo que cuando termine la campaña ya le dirá a cuanto se la paga. Es verdad que este sistema imita el que hacen las cooperativas con sus socios, pero con la diferencia de que allí son muchos los que pueden fiscalizar cómo se puede calcular el precio final. En la venta a resultas, todo son oscurantismos, puesto que el precio final se tiene que calcular mediante la denominada «liquidación» ,que consiste en una operación contable en la que del precio obtenido por el comerciante se descontarán todos los gastos que le ha ocasionado la comercialización de la naranja así como el margen de beneficio del comerciante. Todo lo anterior supone que como muy pronto el agricultor cobrará a final de la temporada de la naranja, lo que en ocasiones supone que hayan pasado varios meses desde la fecha de recolección.

En 2013, en este mismo Foro, con ocasión de la publicación de la Ley Valenciana de Contratos Agrarios, publiqué un artículo en el que decía que esta modalidad de venta quedaba totalmente prohibida y que pasaría a ser historia. Ahora, cinco años después, he de reconocer que me equivoqué puesto que han sido muchos los empresarios que se han burlado de la ley y vuelven a utilizar los contratos orales para comprar a resultas, de modo que así ya no queda constancia alguna de la ilegalidad por ellos cometida. En ese mismo año 2013 también se aprobó una ley estatal, la de la Cadena Alimentaria, que empleada de forma complementaria con la valenciana permiten que a las empresas que compren a resultas se les pueda imponer multas, al tiempo que el agricultor una vez anulada la venta a resultas (por un juez evidentemente) puede conseguir que esa cosecha se le pague a un precio razonable, el que marque el Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a las denuncias estas se puede efectuar –de forma totalmente anónima– ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, conocida como AICA, que enviará a sus inspectores a los almacenes que continúen con la práctica de la venta a resultas. Es normal que los pequeños agricultores les cause rechazo el tener que enfrentarse a las poderosas empresas compradoras, pero desde las cooperativas que venden sus naranjas a los tradicionales comercios, sí que se podrían utilizar los recursos que proporciona la utilización combinada de la norma estatal y autonómica, para terminar con tan nociva práctica.

Queridos agricultores cómo me gustaría no tener que hablar más desde este Foro sobre la injusta compra a resultas.