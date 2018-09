Intel.lectural absents

El 13 de gener de 1898, L´Aurore va publicar l´article "J´accuse...!", que en forma de carta oberta al President de la República, signava l´intel·lectual Émile Zola. Un article que feia referència a "l´afer Dreyfus", el més gran escàndol polític i judicial a la França del XIX. El Capità Dreyfus va ser acusat i condemnat injustament d´alta traïció, en una instrucció i doble judici, farcits d´irregularitats. Sobre Dreyfus pesà la condició de jueu, i la simple sospita i injusta acusació, derivà en un ambient d´exaltat antisemitisme.

L´extrema dreta va eixir en defensa de la instrucció, afirmant que les queixes eren maniobres del grup jueu, deslleial amb França i que volia desacreditar la nació. No van valer ni les proves, ni les evidents irregularitats processals. El país es va dividir radicalment entre els partidaris de revisar el cas i els de tancar-lo. En el primer grup es trobaven les esquerres, de conviccions democràtiques i republicanes, defensors de l´estat de dret i dels drets de l´home. En el bàndol oposat, la dreta, nacionalista, antisemita i de tendències autoritàries; des d´on sorgí el nacionalisme integrista de Charles Maurras, un moviment "citoyen" que el mateix 1898 va fundar el moviment d´ultradreta Action Française.

Varen haver-hi de passar anys de fel, ignomínia i captiveri, abans que es fes justícia i Dreyfus fos alliberat, absolt de tots els càrrecs i reintegrat a la seua vida de servidor públic. Contra Dreyfus havia pesat l´antisemitisme de l´anterior cap d´Intel·ligència. Tots els estaments de l´Estat havien estat implicats en el procés viciat.

Sé que hi ha obvies diferències entre allò i el que està passant a Espanya amb Catalunya, però també hi ha inquietants coincidències. I francament, m´haguera agradat llegir en algun diari espanyol un "Yo acuso...! Un article que canviant als "acusats", i adequant la redacció de l´original, vindria a dir: «Acuso el Magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena d´haver estat l´obrer diabòlic de l´error judicial, inconscientment, vull creure, i d´haver defensat aleshores la seva obra nefasta, d´ençà de fa un any, per les maquinacions més estrafolàries i més culpables».

«Acuso el President del Tribunal Suprem, i del Consell General del Poder Judicial, el Magistrat Carlos Lesmes, d´haver estat còmplice, almenys per feblesa d´esperit, d´una de les majors iniquitats del segle».

«Acuso el Ministre d´Interior, Juan Ignacio Zoido, d´haver tingut entre les mans les proves segures de la innocència dels acusats i d´haver-les amagat, esdevenint culpable d´aquest crim de lesa-humanitat i de lesa-justícia, amb un objectiu polític i per salvar les més altes magistratures de l´estat, profundament compromeses».

«Acuso els Fiscals Generals de l´Estat, José Manuel Maza i Julián Sánchez Melgar d´haver estat còmplices del mateix crim, un sens dubte contaminat per la seua ideologia, cosa que li costà la reprovació, l´altre potser per aquest esperit de cos que fa dels despatxos de la Fiscalia un indret inatacable».

«Acuso els mitjans de comunicació espanyols públics i privats, d´haver fet un report malvat, amb informació de la més monstruosa parcialitat, del que tenim un imperible monument d´ingènua audàcia i cinisme».

«Acuso el Govern de Mariano Rajoy Brey i Soraya Sáenz de Santamaría d´haver imaginat, dissenyat i acceptat informes mentiders i fraudulents, per justificar l´aplicació de l´article que ataca de forma irremissible la voluntat popular manifestada en els processos electorals catalans».

«Acuso el clavegueram de l´Estat, amb el Ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant, i amb el suport permanent i entusiasta del Cap de Gabinet de la Presidència del Govern, Jorge Moragas, amb la col·laboració de policies corruptes, d´haver portat a la premsa, una campanya abominable, per desorientar l´opinió i cobrir la seua culpa».

«Acuso finalment als partits polítics del 155, PP, PSOE, Ciudadanos, d´haver aplicat irregularment l´article 155 per aconseguir un avantatge electoral que les urnes els hi neguen un cop i un altre, i fins i tot després del 155, encara un altre».

Però francament no crec que a Espanya hi haja cap intel·lectual progressista i radicalment demòcrata. Per cert, que aquella corrupció judicial va precipitar la creació d´un nou estat, Israel. Perquè a tots els jueus d´Europa els hi quedà clar que no els hi volien allí, el món també ho va entendre.