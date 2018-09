Agüero y Medina encuentran el camino del gol

A la sexta fue la vencida. Parecía imposible batir al gran arquero Álvaro Chaparro. El guardameta del Elche Ilicitano parecía un pulpo, pero no pudo detener el lanzamiento sutil y bien dirigido al segundo palo lanzado por el hispano-argentino Juan Agüero. Un gol que valió tres puntos en un entretenido duelo de filiales que quedó sentenciado en el minuto 88 con el gol del pachequero Goyo Medina, tras una soberbia jugada de Juan Agüero.

Dominó el segundo filial amarillo hasta aburrir durante la primera media hora de juego, pero el equipo de Pere Martí fue incapaz de meter un gol, más que nada porque no se piso el área. A los tres minutos una indecisión local casi derivó en el 1-0, pero los villarrealenses no fueron capaces de poner en aprietos al arquero Chaparro. No dio señales de vida el conjunto franjiverde de Fidel Martínez.

En cambio, a partir del minuto 30 el que llevó la voz cantante fue el Elche Ilicitano. Cogió el balón, empezó a moverlo y de vez en cuado daba algún sobresalto. En el minuto 34 estuvo a punto de marcar el 0-1. Centro desde la izquierda del gran lateral Luis Mestre, que Cristo cabeceó al larguero. El rechace le llegó al propio ariete y Marc Vidal salvó 'in extremis'. Así que se llegó al descanso con un rácano 0-0.

La segunda parte fue un asedio constante del Villarreal C. Al final el cántaro se rompió de tanto ir a la fuente. Edu Adell, Joan Salvá, Álex Millan (dos veces) y Juan Agüero se estrellaron contra el portero visitante Álvaro Chaparro, que lo paró todo, pero en el minuto 70 un tiro ajustado del hispano-argentino Juan Agüero lanzó ajustado al palo derecho del meta visitante e hizo subir el merecido 1-0. En el 88 Goyo Medina, a pase del propio Agüero, puso el 2-0.