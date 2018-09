Los mejores embajadores del pueblo saharaui

Vacaciones en Paz. Después de pasar el verano en Castelló, los niños y niñas saharauis regresarán a los campamentos de refugiados tras recibir atención sanitaria y un gran cariño de sus familias de acogida.

Después de aproximadamente dos meses, los niños y niñas saharauis que han pasado el verano en la provincia de Castelló regresarán hoy domingo a los campamentos de refugiados. Dos meses en los que, además de recibir grandísimas muestra de cariño y afecto por parte de sus familias acogedoras, han recibido atención sanitaria. Y es que uno de los principales objetivos de Vacaciones en Paz es ofrecer a los niños y niñas una adecuada atención sanitaria y tratar las enfermedades detectadas en el menor tiempo.

La pediatra Amalia Nácher trabaja en el centro de salud de Benicàssim y hace décadas que asiste a los saharauis que vienen por el programa Vacaciones en Paz. Nácher conoce muy de cerca la realidad del pueblo saharaui porque ha visitado en más de una ocasión los campos de refugiados saharauis y acudió junto a un equipo médico quirúrgico que estaba constituido por la ONG Solidaridad Internacional y acudían al Sáhara para asistir sobre todo a los niños.

El amor por el pueblo saharaui está presente en las paredes de la consulta de Amalia Nácher ya que muchas son las fotografías y los recuerdos colgados de sus estancias en el Sáhara. El trabajo que realizó allí es un episodio ya cerrado pero que, como ella misma dice «me ayudó a ponerme en contacto con la realidad del pueblo saharaui».

Y ese contacto lo sigue teniendo año tras año con la llegada de los niños saharauis. Amalia es una de las primeras personas que conocen los pequeños ya que durante la primera semana de sus vacaciones tienen que someterse a un examen de salud similar al que está programado para los niños de entre 8 y 12 años en los Centros de Atención Primaria.

Amalia comenta que, en general, los niños viene bien. «Son niños que tienen un programa de vacunación que depende un poco del gobierno saharaui, tienen un protocolo de atención sanitaria y tienen sus vacunas correctas» aunque como Amalia afirma «es cierto que son niños que tienen carencias alimentarias y allí viven en unas condiciones inhóspitas, aquello es un desierto en el que no hay absolutamente nada y viven de la ayuda internacional que cada vez es más escasa».

Dentro del examen de salud se les hace una analítica para ver los niveles de hierro y comprobar si tienen o no anemia. Además, se les suele poner la vacuna de la meningitis C «que aquí se la ponemos a todos los niños de 10 años en adelante. Y si hay algún niño que no tiene anticuerpos contra la hepatitis B, también se le vacuna de la Hepatitis B».

En cuanto a las patologías que pueden presentar, la pediatra comenta que «a algún niño le ha faltado alguna vacuna, a veces se detecta déficit de hierro en las niñas y a veces tienen bocio por exceso de yodo en el agua. Pero en general no vienen en malas condiciones». Asimismo, Amalia comenta que este año se ha operado a un niño de una hernia inguinal, que estaba con una familia de acogida de Benicàssim.

Amalia Nácher añade que «seguimos el protocolo de atención que es común en todo el estado español y cuando se van a su país se van con un documento en el que queda registrado si les has vacunado, qué has detectado y las analíticas realizadas».

Y después de aproximadamente dos meses de vacaciones en la provincia de Castelló los niños se van «con un kilo y medio o dos kilos más, porque los pesamos antes y después, así que se van más alimentados». Además de ello, Nácher comenta que los pequeños se van después de haber conocido otra realidad «porque por ejemplo una cosa tan sencilla como abrir un grifo y que salga agua ellos no la conocen allí». Y por último pero quizás más importante, la pediatra destaca que «los niños son los mejores embajadores del pueblo saharaui porque se crean grandes lazos de amistad con las familias acogedoras y en alguna medida ese pueblo no se queda en el olvido. El programa ayuda sobre todo para dar testimonio de que ese pueblo sigue existiendo, allá en el desierto».

En conclusión, Amalia Nácher comenta que Vacaciones en Paz es un programa beneficioso para todos, «sobre todo porque nos abre los ojos a nosotros que estamos aquí tan cómodos y tan felices y a través de estos niños conocemos otra realidad, la del pueblo saharaui, que está desde hace más de 40 años, en medio del desierto perdido de la mano de Dios».