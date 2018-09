Un merescut respir

Més de 46 milions de persones a tot el món estan afectades per l'Alzheimer. I això significa que més de 46 milions de famílies pateixen les conseqüències d'una malaltia cruel, que esborra lentament la personalitat del pare, de la mare, de la iaia, de l'oncle...

Per desgràcia, ni la cura ni el tractament per a aquest mal són encara una realitat que puguem celebrar i per això el nostre objectiu és acompanyar persones afectades i familiars per a fer-los el camí tan fàcil com siga possible. Ja fa més de dos anys que Almassora disposa d'una unitat de respir, un recurs inestimable que sabia que havia de fer realitat tan bon punt vaig assumir la cartera de Serveis Socials.

Reconvertir la casa de l'ermitana de Santa Quitèria no va ser una tasca fàcil, però gràcies a l'esforç polític i tècnic de l'Ajuntament d'Almassora es va poder aconseguir. També va ser fonamental la implicació de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Castelló i de la Fundació Salomé Moliner - l'entitat sense ànim de lucre a la qual va ser adjudicat el servei - per poder-la completar en un temps rècord i donar servei a moltes famílies.

En aquests dos anys, la unitat de respir d'Almassora s'ha consolidat com un espai d'atenció especialitzada, on personal qualificat ajuda les persones afectades en diferents fases de la malaltia. Per a totes elles també hem aconseguit posar un marxa un servei de transport adaptat, el qual facilita l'accés fins al centre i estalvia temps als cuidadors i les cuidadores.

Van ser moltes les gestions que vam haver de fer per poder obrir el centre. Vam haver de de trobar l'espai més idoni, invertir més de 80.000 euros en reformes i mobiliari i realitzar tota una sèrie de tràmits administratius, però ja fa més de dos anys que desenes de persones i de famílies es poden beneficiar d'un servei que els dóna qualitat de vida. Gràcies a les subvencions anuals que concedim des de l'Ajuntament a l'entitat que la gestiona, hem incentivat el recurs i s'ha pogut millorar amb la posada en marxa, fa ja any i mig, del servei de transport adaptat, amb el cost simbòlic d'1 euro per trajecte.

Estaran d'acord amb mi en el fet que la funció que té i el suport que dóna aquesta unitat de respir són incalculables i que els vora 80.000 euros que va destinar l'Ajuntament d'Almassora a crear-la estan totalment compensats. Després d'una època d'estisorades contínues, per fi hem pogut ampliar els recursos que oferíem als nostres veïns i les nostres veïnes i crear-ne de nous.

Els governs dels trages i dels grans esdeveniments de finançament dubtós ens van fer tristament famosos, als valencians i a les valencianes. Ara, per contra, se'ns coneix pels objectius aconseguits tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments en què governem per fer que els diners públics, els de totes i tots, retornen a les persones en forma de millores reals i efectives per a la seua qualitat de vida.

Els més de 3 anys del Pacte de Botànic i de governs amb Compromís han servit per a posar fi a molts anys de falta de recursos assistencials i de desmantellament de serveis essencials. Essencials i bàsics per a tantes famílies com ho és la unitat de respir d'Almassora, gràcies a la qual la qualitat de vida ha deixat de ser una utopia per a les persones afectades per l'Alzheimer.