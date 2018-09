Reto de altura para el filial

El Villarreal B, tras perder en su estreno liguero en el campo del Lleida Esportiu, afronta esta tarde-noche un partido muy comprometido en el Mini contra otro de los mejores bloques del grupo III de Segunda B, y candidato para jugar el play-off, como es el Hércules de Lluis Planagumà. El filial amarillo se presentará ante su afición tras no poder sumar en la primera jornada, mientras que los alicantinos sí que vencieron, pero sudaron tinta para doblegar al modesto Ontinyent en el Rico Pérez en el tiempo de prolongación.

Para esta cita el entrenador local Miguel Álvarez repetirá las tres mismas bajas que tuvo en el Camps d'Esports. No estarán disponibles los lesionados Mario González, Adrián Riera y José Castaño. Y finalmente el centrocampista Manu Morlanes, pese a no jugar el viernes con el primer equipo, no entrará en la citación. Por su parte, el Hércules tendrá otras tres bajas. El sancionado Álvaro Pérez (cumplirá el segundo sobre cuatro de suspensión), y por lesión no estarán para esta cita Paco Candela y Emaná.



Los precedentes

Hasta en seis ocasiones se han enfrentado estos dos equipos a lo largo de la historia, con cuatro victorias para el filial amarillo y dos triunfos para el conjunto alicantino de la Costa Blanca. La escuadra 'grogueta' de la Plana Baixa se alzó con el triunfo en las tres últimas visitas. La temporada pasada, sin ir más lejos, la victoria fue vila-realense, por 2-1, tras remontada con goles de Chuca y Dani Raba.



Pasado amarillo

Mientras, en las filas herculanas hay muchos jugadores con pasado amarillo. Empezando por el entrenador barcelonés Lluis Planagumà (ausente hoy por una sanción de dos partidos, verá el partido desde la grada), como tampoco estará el centrocampista Paco Candela, lesionado. Los que sí que se enfrentarán a su exquipo es el central burgalés Pablo Iñiguez que llegó a jugar en el primer equipo del Villarreal, el lateral izquierdo Nani, el extremo zurdo José Fran y el experimentado delantero goleador Carlos Martínez, que ha regresado este verano al fútbol español tras su periplo en Japón.