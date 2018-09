La Casa de la Guitarra

Els llibres expliquen l'origen dels barris xinos en els assentaments d'aquesta població en ciutats tipus Nova York o San Francisco. Són els famosos Chinatown, dels quals la ficció n'ha parlat prou. En una versió més casolana, de la qual la nostra ficció també n'ha parlat, els nostres xinos acullen la classe subalterna de la ciutat, la marginalitat, i esdevenen el centre de l'oci i del vici. Cabarets, «meublés», bars canalles, pinxos, putes, lladres, obrers, escriptors, conflictes socials. Són barris marcats per la prostitució, la delinqüència i la pobresa enmig de treballadors que intentaven fer una vida normal. Però també són barris que, amb l'esborrament de la memòria col·lectiva, queden condemnats a l'oblit.

Vicentico el Bola és un personatge de la narrativa de Manuel Vicent i que deu tota la seua fama al fet que és el «rei del cabaret». «Muy cerca de la tapia del hospital de Castellón, en una calle de bares y talleres eléctricos, envuelta en el trajín de carromatos que pasaban por la Ronda Mijares se levantaba la fachada del cabaret Rosales, un antro con sabor a fresa y a esencia de amoniaco, de estilo colonial». En un altre passatge de la novel·la, Vicent esmenta Casa la Pilar. Concha Alós, a «El caballo rojo», ens parla de Casa la Maña, «una casa de fulanas que estaba en la Ronda de Mijares». Emmanuelle, Margot, La Blanca Doble, La Giralda, Don Hilarión, Gran Club són noms que perviuen en la memòria col·lectiva, com la creu verda de les farmàcies, el Vicks Vaporub o les llimonades de paperet amb la bandereta espanyola.

Situats des de sempre en la perifèria o en carrers semifoscos de la ciutat, amb ferum de zotal, esvorancs i esgarros per les parets, el nom del local en el lluminós o amb lletres de neó resplendia majestuós en aquell Castelló hortolà, eclesiàstic, reprimit per la bota del franquisme i on els sentits més primaris podien esclatar en qualsevol moment. Dins, aromes de tabac ros envoltant les siluetes de rajolers i terratinents endiumenjats amb els ulls vidriosos mentre joves en camalliga i sabates de taló alt remenen el cul i ensenyem pitram subjectes a uns preus vexatoris. Les Jennys i les Jessis, les Alines i les Oanes han substituït les antigues Aparición, Xaro i Merxe «acabadas de llegar del Maestrazgo» o del camp de Múrcia readaptades al sector terciari de la Plana amb un prometatge previ i un embaràs al poble que circulen per la nostra ficció. O les més nostres encara «La Rateta», «La Dentetes» o «La Vilera», dones esperadament luxurioses, de somriure pervers i perfil de Rocío Jurado que s'havien especialitzat en fer el pontet, el trenet o el xup xup al bany de Maria. Dones barrejades amb una fauna voyeur formada per éssers de carn pintada, clients de la bona societat, les forces de l'ordre i membres de la més que nombrosa Internacional del Pinyolet Dolç que conformaven una mostra de la nit més que secreta, diguem-ne que insòlita, diferent, no convencional, d'aquell Castelló que retrata la ficció.

No entraré en aquest debat trempat de blanquejar ideològicament la prostitució. Pense que si fem a un costat tota la ideologia i tota la càrrega moral que la paraula «prostitució» comporta, no veig massa diferència amb les dones casades que viuen del sou d'un home i fan un treball no reconegut com a treball emparades per la institució del matrimoni. Al remat, hi ha un problema estructural que gira al voltant de la precarietat laboral en general i de l'eterna falta de respecte històric pels drets dels treballadors d'aquest país. Però, si més no, és una opinió.

La condemna d'Al Capone va ser el seu comptable. Per evasió fiscal el van enxampar i es va saber tot. Ara són unes quantes llibretes verdes trobades en la reforma d'un pis proper, d'aquelles de Cuadernos Rubio, de quadrets, adornades amb sumeris, cavallets i floretes, amb llistats de noms entrellaçats i fletxes de qui carda amb qui, els horaris i els dies, que formen un viatge per l'estil i la conducta de la infidelitat d'un Castelló potser hui desaparegut. La Casa de la Guitarra era un negoci que va començar com a sala de ball amb músics en directe però que, atesa la seua dimensió, on hi havia 10 habitacions i un laberint, amb una seqüència de jocs de portes estratègiques que evitava que les parelles pogueren trobar-se amb algú pels corredors, la van fer ideal per a convertir-la en «meublé». La recaptació del dia, l'entrada dels clients, les consumicions del bar: tot està anotat en la llibreta: la X (per xampany), 300 pessetes; la W (whisky), 120 pessetes; la R (refrescos), 45 pessetes.

La Casa de la Guitarra era una casa com moltes de les que hi ha al Raval, en què fins i tot els cendrers duien un escut amb una guitarra. Un establiment pulcre que oferia als seus clients colònia sense olor per a evitar que la fragància poguera delatar-los per casa. L'objectiu era que el visitant tinguera la certesa de la intimitat. Segons aquestes llibretes, migdies i vesprades eren les franges més animades de dilluns a dijous, però l'eufòria es desencadenava durant les nits del cap de setmana.

Divendres i dissabtes l'activitat del joc de dos botons de la tauleta de nit (per a demanar alguna cosa al cambrer o per a eixir) es traslladava de l'hora del dinar a la del sopar. El preu de l'habitació era de 400 pessetes i, fins i tot, hi havia cartrons promocionals que, una vegada segellats diverses vegades, proporcionaven un descompte de 25 pessetes.

Els diumenges, sobre tot els que hi havia futbol, eren, si més no, un dia fluix, la qual cosa va suggerir a la propietària que instal·lara un panell informatiu dels resultats de la lliga i ràdios per tal que els marits, en tornar a sopar a casa els diumenges, pogueren dir a les seues esposes: «¡Ha guanyat el Castelló, amb un golàs de Tobalo!».

La Casa de la Guitarra era un lloc on trencar la rutina, on els amors furtius de la veïna del quart amb el veí del tercer tenien el seu escenari ideal. Madamme Doloretes, la gerent, o la «governanta», com li deia la gent, sempre afirmava que en la intimitat que ella proporcionava al seu local hi havia una faceta humana que no es donava en molts treballs i que era la raó de ser del seu ofici. El sector més ranci de la societat castellonenca es feia creus i sempre la criticava, sobretot quan passejava tota elegant i majestuosa per l'Ereta o pel carrer Enmig fent la més que monòtona volteta: «Ara diu que humanitza, el seu treball! Quina poca vergonya!», se solia escoltar quan la seua presència s'esvaïa. Ara que, si hem de ser sincers, no em crec que humanitze més estar triant taronges en una línia de producció, que és on voldrien veure Madamme Doloretes tots els neardenthals d'ací i totes les cacatues locals.