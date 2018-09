Una derrota y muchas dudas

Decían algunos aficionados al descanso del partido de estreno de Liga del juvenil del CD Castellón que «es uno de los más flojos que recuerdo y con esto no vamos a subir». Una valoración muy a la ligera porque sólo se ha disputado una jornada, pero si el juvenil de Javi Beltrán juega toda la temporada como lo hizo ayer indudablemente se sufrirá más que la temporada pasada para no descender a Regional Preferente, porque si no se mejora, si no hay más cera que la que arde el bloque carece del potencial indispensable para dar el salto a División de Honor.

La primera parte fue un despropósito. Menos mal que gracias al joven portero artanense Joan Pitarch el equipo de la Plana Baixa se fue al descanso vivito y coleando. Cuatro ocasiones para el Ciudad de Benidorm y una para los orelluts. En el primer tiempo avisaron Rubén Saiz, Sergio Ruiz y Kike Soler, en alguna de ellas con atinada intervención del joven guardameta albinegro.

El único disparo que se podría destacar del CD Castellón sería el disparo de Sergio Ors desde la frontal del área (minuto 43) que atajó el meta Adrián Prieto.

Tras el descanso más de lo mismo. Pases sin ton ni son. Pérdidas, poca fluidez y muchas imprecisiones. El Ciudad de Benidorm, un equipo ordenado, disciplinado, con más garra y más casta, esperó su oportunidad para asestar el golpe definitivo y éste llegó en el minuto 79 cuando Jorge Baeza superó a Joan Pitarch y así se le vino el mundo encima a los albiengros, que no reaccionaron y cayeron en su estreno liguero.