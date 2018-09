Fiscalía archiva la acusación del PP a Del Señor(CseM) por su casa de la Marjaleria

La Fiscalía de Castelló ha archivado las actuaciones que llevó a cabo después de recibir un escrito del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, en el que acusaba al portavoz de Castelló en Moviment (CseM), Xavi del Señor, de comprar una vivienda en la Marjalería en pleno proceso de aprobación del nuevo PGOU, en cuya redacción era partícipe, según ha anunciado el edil de la formación asamblearia.

En la propuesta de decreto de archivo se indica que el escrito del portavoz 'popular' señalaba que Xavi del Señor había adquirido una vivienda consumando la compra en pleno proceso de aprobación del nuevo PGOU, en cuya redacción era partícipe el denunciado y a sabiendas de la "alta" probabilidad de legalización de esta construcción de resultar el Plan finalmente aprobado.

Según figura en dicho documento de Fiscalía, se incoaron diligencias de investigación penal por si los hechos podían ser constitutivos de los delitos de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. No obstante, el Ministerio Público consideró que no existían indicios de criminalidad.

El fiscal asegura que cuando se analizan los hechos por los que se pretendía imputar al denunciado "son muchas las dudas que asaltan al afirmar que la información que, según se dice, le llevó a la compra, fue privilegiada", ya que la vivienda y su situación 'legal' sigue siendo la misma, y añade que la compra se realizó en parámetros de aparente legalidad. Así, consideraba que procedía archivar las actuaciones al no existir indicios de criminalidad.

El portavoz de CseM, Xavi del Señor, ha señalado en rueda de prensa que con esta cuestión se pretendía "atacar a todo aquel que cuestione la forma de actuar, que también es la forma de vivir, de los miembros del PP". "Es la estrategia del sospechoso, es decir, vamos a convertir en sospechoso a todo aquel que intente combatir la corrupción, de la que el PP tiene un curriculum inmejorable", ha añadido.

Al respecto, ha explicado que cuando se puso en conocimiento de la Fiscalía la compra de su casa "todo el PP sabía que aquella información no iba a ningún lugar y que se iba a archivar automáticamente", aunque "no dudan en poner en riesgo a la gente que les cuestiona desde el punto de vista político". En su opinión, es "una estrategia muy peligrosa" porque "podemos llegar a niveles de agresividad que han de estar fuera de las instituciones".

Según ha indicado, "cuando escucharon en un pleno que algunos de sus miembros como Juan José Pérez Macían, Vicent Sales o Javier Moliner habían llegado a tener su acta de concejales a partir de unas elecciones fraudulentas, comenzaron a lanzar sospechas".

Así mismo, Del Señor ha lamentado que llagaran a hacer pública la ubicación de la casa, "poniendo en riesgo nuestra seguridad, algo especialmente grave y una actuación absolutamente miserable". "Son las prácticas intimidatorias habituales del PP, que constantemente nos lanzan mensajes personales para intimidar, en una práctica absolutamente reprobable, propia de formaciones mafiosas", ha apuntado.

El portavoz de CseM ha subrayado que no espera disculpas del PP, pero que, en el caso de que lo hicieran, no las aceptaría "porque no me las creo", y ha añadido que su casa se compró "en condiciones de absoluta transparencia y legalidad".

Xavi del Señor también ha recriminado a la portavoz del grupo popular, Begoña Carrasco, que dijese que él había ocultado la casa en la web de transparencia del Ayuntamiento, "pero lo que no dijo es que, al mismo tiempo que yo me compraba la casa, ella se compraba otra y que no la puso en la web hasta después de que yo pusiera la mia, es decir, estaba en la misma situación".

El también concejal de CseM Iñaki Vallejo ha indicado que "ha quedado claro que el PP solo pretendía poder decir que todos los grupos tienen trapos sucios y así equiparaba una falsa sospecha sobre Castelló en Moviment con una corrupción que es estructural dentro del PP y que posiblemente le obligue incluso a un cambio de las siglas". Según ha dicho, "estas actuaciones se deberían de castigar, pues este proceso no debería de salir gratis al PP si queremos que no se repita".

El PP anuncia una querella

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló. por su parte, ha remitido un comunicado tras las declaraciones de Xavi del Señor en el que anuncia que presentará "una querella en el juzgado de instrucción para que se investigue la adquisición de la vivienda por parte del concejal de Castelló en Moviment (CSeM), Xavi del Señor, de más de 2.000 metros cuadrados en la Marjaleria, que adquirió presuntamente con información privilegiada, mientras negociaba el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castelló".

Según los populares, "la Fiscalía no afirma que no haya delito, sino que "asaltan dudas?" de que la compra de la parcela de más de 2.000 metros cuadrados, actual residencia del portavoz Xavi del Señor, "se hiciera contando con información privilegiada". El Grupo Municipal Popular, a raíz del decreto de la Fiscalía, "no solo sigue pensando que la adquisición de la vivienda por parte de Xavi del Señor presenta sombras éticas, estéticas y morales, sino que puede incurra en una ilegalidad manifiesta". Por ello, señalan que "será el juez el que lo determinará" ya que "la propia Fiscalía deja la puerta abierta en su decreto a que se pueda presentar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente".