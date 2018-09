L'orgull de ser un Porcar

He posat un encapçalament aparentment pretensiós, perquè sóc dels Porcars, una dels milers de famílies honestes treballadores i educades que hi ha a la nostra ciutat i que poden sentir-se orgulloses del seu cognom. Podria ser un Tàrrega, Artola, Gómez, Pitarch, Torres, Gozalbo, Martinez o qualsevol altre cognom. Però sóc un Porcar i este diari amb una persistència malaltissa ha publicat diversos articles intentant donar la impressió que nosaltres som una família d´aprofitats, questionant el dret al treball d´un fill meu.

Les maledicències en contra nostra fa temps que es van publicar, però estàvem a l´alqueria, venien les festes d´Agost i no teníem ganes d´alimentar polèmiques estèrils per donar que parlar a qui no té de que parlar. Però, de vegades cal defensar-se, i crec que ara és el moment.

Els nostres avis eren jornalers, llauradors, no sabien llegir. Els nostres pares llauradors, sabien llegir, escriure i les quatre regles, un germà de ma mare, professor mercantil, va ser funcionari municipal a l´àrea econòmica, la seua gestió va ser impecable . La nostra generació va accedir a estudis universitaris i els nostres fills també. Actualment som una extensa família d´avis, fills, nets, germans, nebots, i amics. Cadascú te un pensar, però ens volem. Discutim de tot, ens agrada parlar i contrastar idees, però ens respectem. En la família hi ha de tot: jornalers, mestres, artistes, petits empresaris, aturats, com en tantes famílies de Castelló, res d´especial. El meu germà menut era bomber de Castelló i va morir als vint-i-tres anys en un acte de servei a la ciutat, una corda en mal estat el va precipitar a la mort.

Però jo em vaig posar en política i vaig ser setze anys regidor a l´Ajuntament de Castelló. Ho vaig fer perquè m´ho van demanar i em sentia amb l´obligació de fer alguna cosa pel meu poble. Vaig haver de compartir la política amb la criança dels fills i amb les meues obligacions laborals com a assalariat. Vivia del meu treball, com sempre.

Es podrà estar d´acord amb el meu treball municipal o no, he tingut encerts i errors, però mai he intentat aprofitar-me de la meua condició de regidor, mai. Ningú pot dir res. En cap cas he demanat cap favor personal, no dec res a ningú. Quan vaig deixar la política vaig continuar treballant en el meu ofici, ara són altres qui em representen políticament i ho fan amb molta dignitat.

El fill d´un germà meu ha tingut la generositat de dedicar quatre anys de la seua joventut al servei públic municipal, és regidor d´esports. És un Porcar, em sent orgullós de tindre´l com a nebot. Una persona honesta, treballadora, fidel, com son pare. Un dels meus fills, el menut, fa un parell d´anys es va presentar a un examen convocat per l´Ajuntament per a zelador de camps esportius, va treure el número tretze i va entrar a la borsa de treball. Al mes d´Agost el van cridar per cobrir una vacant de tres mesos perquè li tocava per llista.

Però este diari ha presentat la contractació temporal i perfectament correcta d´un treballador com un acte de nepotisme. Li nega al meu fill el dret a treballar pel delicte de ser un Porcar, intenta muntar un escàndol de la simple contractació d´un treballador honrat. Vol presentar la meua família com si fórem una família de cacics. Però quina classe de persones sou?

Santiago Navarro, que és qui publica la notícia, supose, que serà un d´aquells periodistes que per quatre xavos publiquen la merda que els manen, pensant-se que es faran famosos. S´equivoca, de famosos merdosos en van plenes les televisions i les tertúlies. Hi ha de sobra.

Pepe Beltran, el director del diari, que decideix posar titular enganyosos, pot ser ho fa perquè es pensa que els escàndols venen, o per afavorir el partit amb qui simpatitza, o per pressionar el regidor d´esports per a que faça alguna cosa. Es deu pensar que fa una jugada mestra d´alta política utilitzant el diari que dirigeix. Ara alguns periodistes i jutges juguen a polítics sense presentar-se a unes eleccions.

Respecte a Begoña Carrasco i a Salomé Pradas, que demanaven tantes explicacions al regidor d´esports mentre estava de vacances, li les hagueren pogut demanar al representant que té el seu partit al Patronat d´esports, i que va votar a favor de la contractació. Pertanyeu a un partit que hauria de donar explicacions a la gent honesta de dreta que l´ha votat i a qui avergonyís cada dia. Un partit que no sap ni comptar els seus militants, que ha fet de la maledicència i de la falsedat l´únic argument polític, de la destrucció del contrari el seu únic projecte.

El partit amb més corruptes, lladres i estafadors del darrer segle té la gosadia de demanar explicacions per la contractació temporal d´un treballador que s´ha fet seguint escrupolosament tots els procediments reglamentaris. Vosaltres que heu convertit la política en una discussió de taverna, que no presenteu projectes a la ciutat, que us limiteu a escampar brutícia per tapar la vostra ignomínia teniu la barra d´embrutar el nom d´un treballador i difamar una família pensant-vos que això és fer política. Això és una obscenitat.

Tots plegats no teniu més poca vergonya que difamar una família com la meua, de gent treballadora, honesta, educada i compromesa ambla cultura, l´art, l´esport, la justícia i la veritat. Heu difamat una família honrada, no sabeu que som majoria. No sabeu que la majoria de famílies de Castelló son com la nostra, i que hem estudiat i estem preparats.

Em venen al pensament les paraules de dos intel·lectuals a qui admire. Un és el dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht qui deia: «El qui no coneix la veritat és simplement un ignorant. Però qui la coneix i diu que és mentida és un criminal». Eixes paraules us defineixen perfectament. L´altra és de l´escriptor i assagista valencià Joan Fuster: «Si no fem nosaltres política, la faran contra nosaltres». Fuster anima als milers de famílies honrades de la nostra ciutat a que eduquen els seus fills en el compromís cívic i polític per tal que arribe el dia que ens desfem dels cacics i cagamandurries que han dominat en benefici propi esta ciutat i la posem en mans de persones que facen de Castelló una ciutat culta, lliure, solidaria i feliç.