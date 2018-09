La primera jornada se salda con cinco caballos atendidos

Como una entrada complicada y bastante estirada. Así podría definirse la primera de las internacionales Entradas de Toros y caballos de Segorbe que se saldó con la atención de cinco caballos por parte de los servicios veterinarios. Cinco atenciones leves, de las que tan solo una, la del caballo de Guzmán Peyrolón, Morante, fue por herida por asta de toro, de unos cuatro centímetros, en la parte de arriba de la pata izquierda, trasera interior, bajo la cola. El caballo, que fue trasladado por previsión al hospital equino de la Vila Vella para propinarle las curas pertinentes en los próximos días, fue intervenido en el mismo momento por el equipo de Óscar Cremades, al que le practicaron los drenajes, curas, sutura e irrigaciones pertinentes. El mismo no reviste gravedad.

El resto de intervenciones, explicó la teniente alcaldesa, Teresa Mateo, todas de carácter leve, corresponden en un primer caso a un desgarro muscular por la carrera en el equino de Ardit, «al que se le ha hecho una ecografía y se le ha puesto una venda tensora» y los otros tres casos, el de Trabuco, el del caballo de Alandí y el de Fernando Zarzoso (que fue atendido posteriormente por la tarde en su cuadra), finalmente sufrieron varios topetones con los cuernos del toro, sin mayor dolencia.

Tal como explicaba Guzmán Peyrolón, el propietario del caballo herido por asta de toro, «el percance ha tenido lugar entre la tribuna y antes de llegar a la curva, pero no ha sido grave, al año que viene más». Peyrolón explicó que «realmente la Entrada ha sido bastante rara para mí, he visto pasar seis caballos y dos toros, y por eso me he esperado un poco arriba y de repente hemos visto que salían el resto de toros sueltos y había uno que iba buscando desde arriba, ha tocado a varios caballos y finalmente antes de llegar justo a la curva, mala suerte que me ha encontrado a mí». Y es que, explicaba, al ir en carrera, el problema ha sido menor, porque íbamos los dos corriendo, si me hubiera pillado peor».

Por lo demás, la lluvia respetó finalmente la primera de las Entradas que se complicó considerablemente ya en la salida cuando un toro cárdeno de los de Germán Vidal, salió del Argén marcando el inicio y posicionándose al frente. Esto hizo que el resto de la manada quedase absolutamente estirada con tres toros por detrás, y dos por el medio enterándose, causando un peligro considerable en el último tramo donde tuvieron lugar los percances sobre varios caballos. Otro de los momentos de mayor tensión se vivió a la llegada a la plaza cuando el caballo del joven jinete, Roberto Fernández, fue golpeado por uno de los astados y, aunque mantuvo el equilibrio perfectamente, tuvo que entrar a la plaza de la Cueva Santa al final de la carrera. Por su parte, los servicios sanitarios tan solo atendieron una contractura y dos lipotimias.

Por la tarde, la peña Mucho Arte, por su XV aniversario ofreció la desencajona de vacas cerriles de encaste Atanasio-Lisardo y la desencajonada de un toro cerril en puntas, de la Ganadería de Arcadio Albarán, de Badajoz.