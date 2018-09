Theo García: «Me he sentido muy arropado por todos»

? El centrocampista Theo García se incorporó ayer al trabajo del equipo tras unos días descanso por el fallecimiento de su madre. El futbolista gaditano dijo en su vuelta a Castelló que «durante este tiempo me he dado cuenta de que tengo unos compañeros muy buenos y me he sentido arropado de corazón, algo que les he agradecido ahora en el entrenamiento» y también se quiso acordar de la afición por la gran cantidad de mensajes de cariño que le enviaron. «No me esperaba tanto apoyo. Me he sentido arropado e intentaré devolverles el cariño durante la temporada», destacó un Theo García que apunta a ser titular mañana ante el Conquense en Castalia.

El jugador recibió multitud de mensajes de los aficionados albinegros a través de las redes sociales desde el primer momento en el que el club de la capital de la Plana anunció el fallecimiento de su madre y ahora quiere agradecerlo con buenas actuaciones en la escuadra albinegra.