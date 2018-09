«El apellido Porcar no es excusa para que se explique la contratación de un familiar»

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco, ante la publicación ayer de un artículo de opinión en Levante de Castelló, redactado por el exconcejal del Bloc Antoni Porcar, reitera «la necesidad» de que «dé explicaciones al concejal de Compromís, Enric Porcar, por la contratación de otro primo suyo en el Patronato de Deportes».

Por medio de un comunicado, la portavoz popular insiste en que Enric Porcar «»no se ha dignado a dar explicaciones a los castellonenses, a quienes se debe desde su posición de cargo público», recuerda Carrasco, quien además argumenta que por mucho que «su familia saque la cara por él tratando de justificar lo injustificable, el apellido Porcar no puede servir de escudo ni excusa para evitar dar explicaciones acerca del escándalo de la contratación familiar que ha saltado este verano», aclara la edil popular. En este sentido, recuerda que el lunes el concejal de Compromís, Enric Porcar, reanudó su agenda municipal reuniéndose con la directiva del Club Deportivo Castellón. Por lo tanto, «sabemos que ya no está de vacaciones y ya no tiene excusas para seguir prolongando su silencio respecto al que podría ser un nuevo caso de enchufismo en el área de Deportes que él mismo controla», apunta Carrasco.

En esta línea, recuerda que «en febrero de 2017 saltó a las portadas de la prensa local el «dedazo» del gerente del Patronato de Deportes, Francesc Rubio, también familiar lejano del concejal Porcar y representante de Compromís en el Consejo Rector de dicho Patronato, el mismo que además concurrió como suplente en las listas municipales en 2011». Ahora «vuelve a ser el mismo concejal, Enric Porcar, quien ha votado a favor de la incorporación temporal de otro primo suyo como celador de instalaciones deportivas municipales».

Así, destaca que Enric Porcar, «pudiéndose haberse negado a participar de la votación por la relación familiar que les une, no lo hizo, con la paradoja de que el Porcar contratado como celador es primo tanto del concejal como del gerente del patronato», añade Carrasco. «Al margen de sus parientes, debe ser el propio concejal de Deportes quien dé la cara y dé explicaciones a todos los castellonenses». A ello añade que «también sorprende que Compromís, que se jactan de ser adalides de lo moralmente correcto, dé la callada por respuesta y no pida explicaciones a su compañero de filas», concluye Begoña Carrasco.