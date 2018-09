Mucho en juego en esta Copa

Urge pasar esta primera ronda de la Copa del Rey. Más que nada porque el inicio de Liga no ha sido el más idóneo para el CD Castellón y porque, en caso de quedar apeados por el Conquense esta tarde-noche, el derbi del domingo contra el Villarreal B en Castalia se convertiría en toda una final para el entrenador Sergi Escobar. Y es que el director deportivo, Juan Guerrero, está muy pendiente de los resultados y eso de hacer y deshacer le gusta mucho, números en mano. Así que mejor que se le pueda dar un buen sorbo a esta Copa para que todos ganen en confianza. Es cierto que la Liga no ha hecho más que empezar, pero la forma en la que se han dejado de sumar cuatro puntos no ha gustado en exceso.

Las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey se disputan a partido único, es decir, son noventa minutos los que hay para decidir qué equipo supera la ronda. Si durante el tiempo reglamentado hay empate (sin goles o con goles), se irá a la prórroga. Y si persiste la igualada el vencedor se decidirá desde los once metros. Sucederá en esta primera eliminatoria y también en la segunda.

Si no se puede fiar lo más mínimo el dubitativo Castellón, tampoco lo debe hacer el Conquense a pesar de que llega al Estadio Castalia como líder del grupo III de Segunda B después de haber ganado los dos primeros partidos de Liga (Ejea y Sabadell).

Todo es muy relativo a estas alturas del campeonato y Castalia es mucho Castalia. Pero a los conquenses que les quiten lo bailado porque, a pesar de ser también recién ascendidos a la categoría, han entrado con mejor pie que los de la capital de la Plana.

A todo ello, habrá que ver cómo se toma la Copa del Rey el Castellón. Si quiere superar eliminatorias para así tener ingresos económicos más sustanciales con un once de garantías, o hacer experimentos y sacar a los menos habituales. Lo que parece claro es que para esta cita están descartados el lesionado Jesús López; el ucraniano Yaris, quien tampoco estará porque está en su país para resolver unos temas burocráticos. Aunque era duda, finalmente Rafa Gálvez sí entró en la lista de convocados para el partido de esta jornada copera. Otra de las novedades en la convocatoria de Escobar es el regreso de Theo García tras una semana ausente por el fallecimiento de su madre.

Por su parte, el Conquense no tiene bajas para el choque y es una incógnita el once que presentará Luis Ayllón. La base del equipo será el once inicial ante el Sabadell, aunque no se descarta alguna novedad.