El Ayuntamiento y el Club Deportivo Castellón escenificaron el pasado lunes su matrimonio de conveniencia, que otra cosa no fue después de varios días, demasiados, con un cruce de reproches y medias verdades en torno a la fecha de entrega del documento de prioridades en las obras de Castalia, y en las que el presidente sostenía –aunque solo de viva voz– que lo remitió al concejal de deportes el 23 de mayo, sin que éste lo haya rebatido, ergo es cierto, mientras en alcaldía se demostraba documentalmente que no llegó el listado de marras hasta el 11 de julio.

Más allá de si el motivo de esa diferencia en el tiempo fue la nefasta burocracia, la ineptitud o la mala leche política, lo primero que debo hacer es pedir perdón por haber informado al respecto sin haberlo contrastado lo suficiente, y más aún por no haberme dado cuenta antes del verdadero alcance de aquella cortina de humo en la que yo, como otros, nos hemos visto envueltos.

Barrunto si mientras discutíamos sobre el día de autos que unos y otros barajaban como tahures, no estábamos participando en ocultar el naipe de la inacción municipal en Castalia y el abracadabra intento del club por maquillar su absoluta responsabilidad en la limpieza, la insalubridad, el mantenimiento y hasta las inundaciones del estadio, pues que así lo reza el convenio que se considera renovado a expensas de negociar el nuevo.

Ítem más, en el pecado de la equivocada fecha que difundió el ayuntamiento, recibieron luego la penitencia en forma de desautorización moral para no reclamar al club todo lo que, dicho sea de paso, sigue sin faciliar, esto es el contrato de compra-venta que ha supuesto un píngüe beneficio para el investigado por administración desleal, David Cruz; y el olvidado plan de viabilidad, que ya a nadie escapa se basa más en la generosidad de José Miguel Garrido que en los éxitos de gestión, una inversión y deudas afrontadas que por culpa de tanto oscurantismo nunca serán lo suficientemente valoradas.

No me vale la excusa de que una sociedad anónima no debe hacer públicos sus contratos privados, so pena de que como tal tampoco reclame el trato de favor en el convenio de Castalia que esperan sin rubor. Y ya puestos, olvidado ese posado victimista de Vicente Montesinos, por artero, también le sobra arrogarse la condición de defensor de los intereses albinegros cuando no se ha personado en la causa contra los expoliadores del club y no atendió la pregunta expresa formulada en junta general de accionistas. Tan evidente es el pacto que Cano Coloma, amigo y abogado de Cruz, ha vigilado y tutelado desde dentro todo el ejercicio y hasta ha diseñado la ampliación de capital que nos han aplicado para el traspaso de poderes.

Por eso, por necesidad mercantil, tras la exigencia del acondicionamiento y disfrute exclusivo de Castalia se esconde la imperiosa y perniciosa necesidad de mejorar los activos para una hipotética especulación en la futura venta de la SAD, que Garrido nunca ha negado es su forma de negocio.

De modo que, superada la vergüenza por el error en las fechas que yo también asumo como propio, el Ayuntamiento de Castelló sigue siendo el mejor garante para quienes pensamos más allá del ascenso y del centenario del club, en sentimientos por encima de resultados, en orgullo, y no en una simple caja registradora cuyo tintineo ha hipnotizado a demasiados hambrientos de falsa gloria que nunca cobrarán su ciego apoyo

Así que, salvado el acto endogámico, onanista incluso, de la foto del pasado lunes con la que cada quisque pretendía contentar a los suyos, este matrimonio club-ayuntamiento requiere de la separación de bienes para que la prevaricación no acabe con los dos novios.



