Pensant en el futur

Estem elaborant els Plans Departamentals de cada regidoria per a preveure què volem fer el 2019. Cada acció que es fa, cada obra, cada actuació, porta un determinat procediment administratiu que de vegades pot arribar a desesperar. Tots voldríem que les coses es feren ja. Però les tramitacions administratives es fan per garantir drets i assegurar la legalitat del procés. Quan elaborem aquests plans departamentals el que estem fent és prenent decisions per aconseguir uns objectius. I tot és susceptible de ser qualificat. Hi ha decisions bones i dolentes. Hi ha objectius ètics i hi ha de denigrants. Hi ha decisions que mai portaran als objectius. I objectius que s'allunyen a cada decisió.

I allò que acaba en un pressupost o un pla departamental té un sentit absolutament diferent segons els objectius i segons les decisions.

Si un govern municipal vol plantejar l'urbanisme de la seua ciutat amb l'objectiu de beneficiar l'especulació enfront del creixement sostenible, acaba fent un Pla General molt diferent que si el seu objectiu és millorar la vida de les persones que en ella hi viuen. Recordem que el pla general de l'anterior govern es va tombar per ni tan sols haver-lo exposat al públic adequadament, perjudicant així durant anys a propietaris, indústria, construcció... Si l'objectiu d'un govern és aplegar al procés d'aprovació havent pogut rebre i estudiar propostes i al·legacions de la manera més ampla possible, s'acaba dissenyat un procés participatiu que et dóna la tranquil·litat d'haver pogut explicar-te i escoltar, com estem fent ara.

Si ens plantegem una ciutat on siga prioritari que els cotxes vagen còmodes i tranquils, no la dissenyarem fent carrils bici ni establim itineraris d'accessibilitat. Decisions i objectius donen resultats diferents.

Si volem que la ciutadania ens ajude a prendre les millors decisions sobre que acaba passant a la seua ciutat, organitzarem la participació perquè siga ampla, aplegue a totes les zones de la ciutat, a totes les franges d'edat. I la facilitarem acompanyat la ciutadania organitzada perquè ens faça aplegar la veu dels que no tenien veu. Si això no sembla important, és quan s'inventen ficcions de participació, o es pregunta només a qui donarà la raó.

Que la ciutadania t'ajude a decidir implica que ha de tindre la informació suficient per a poder valorar allò en el que es troba. Per tant, totes les decisions que prenguem sobre fer pública la informació afavoreixen que les persones vagen formant-se una idea més clara sobre el que hi ha i el que els agradaria que hi haguera.

És evident que tots voldríem pagar menys, o almenys voldríem pagar en proporció al que tenim. Però tots volem tindre uns bons serveis de neteja, de replegada de fem, de resposta a les emergències, de seguretat, espais per als gossos i neteja de les seues caques. També àrees de joc segures, transport públic que done resposta a les necessitats dels seus usuaris, carrils bici i zones d'aparcament suficients. Festa i respecte al descans. Oficines d'atenció al públic dignes i possibilitat de tramitar electrònicament. Netejar més dies més zones de la ciutat són, directament, més diners, això ho pot entendre tothom. Hi ha gent a la qual la ciutat li sembla que està molt neta (vos promet que sobretot, la gent de fora ho diu com a primera cosa que li crida l'atenció), però també hi ha moltes queixes.

I està bé que la gent es queixe. Que reclame. Que suggerisca. Per això també li hem donat una volta al servei de suggeriments i reclamacions. Volem que ens aplegue el que penseu per poder millorar.

I per a tot fa falta molt de personal. Perquè al cap i a la fi, qui ha de fer realitat eixes decisions, qui acaba fent que els objectius es complisquen són les persones que treballen per a l'ajuntament. Que treballen per a vosaltres.

I m'agradaria que acabàreu pensant que les persones que les urnes acaben posant-nos en el lloc de govern, on es prenen les decisions, poguéreu anar considerant-nos, també, com a persones que treballen a l'ajuntament. I que treballem per a vosaltres. Amb les dificultats de cada dia. Assumint canvis normatius i legislatius. Estudiant de temes que mai haguérem pensat que existien. Perquè prendre les decisions sense saber és irresponsable. I acaba fent, per exemple, que un govern municipal haja de carregar amb els deutes inexplicables de l'anterior. O fent front a multes per mala praxi. Espere que no permeteu que hi haja més irresponsables al govern de la vostra ciutat, del vostre país. Les seues irresponsabilitats les paguem totes i tots.