el timo de les dessaladores socialistes

L'origen del cost de les dessaladores se produeix en 2004, quan el Govern de Zapatero decideix derogar el transvasament de l'Ebre i planteja com alternativa, la construcció de 15 noves dessaladores per tota la Mediterrània. Va començar així l'anomena't programa 'Agua'. El pressupost oficial per les quinze dessaladores es va fixar en 721 milions d'euros.

Quan el PP va arribar al Govern al començament de 2012, de les 15 dessaladores previstes, només hi havia una en servei, la de Marbella, que se va adquirir ja construïda. En l'etapa socialista anterior, les successives ministres de Medi Ambient –Cristina Narbona, Elena Espinosa i Rosa Aguilar- van anar elevant a l'alça la inversió de 721 milions d'euros, que van passar a ser 1.337 milions d'euros, un 85'4% més de sobrecost, sense haver passat de la redacció dels projectes.

Ara el que tenim és que ningun alcalde, siga del partit que siga vol posar en marxa les dessaladores perquè en quant li donen al botonet, caldrà pagar 1 milió d'euros durant 25 anys sols per amortitzar la infraestructura.

No estem parlant de consum. Imaginen vostès als veïns de Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Moncofa i Xilxes, trobar-se amb una factura de 25 milions d'euros que suposarà multiplicar per cinc el rebut de l'aigua. Eixe és el problema.

El 85% de sobrecostos en dessaladores que no s'han arribat ni a posar en marxa són letals per als veïns que no poden suportar un preu d'aigua tan elevat.

I tot com a conseqüència de derogar un Pla Hidrològic, fet sense partidisme ni interessos polítics bastards, sinó amb criteris tècnics i amb el consens de totes les Confederacions Hidrogràfiques, que va ser derogat per la irresponsabilitat dels socialistes, que se van negar a portar aigua d'on sobrava i sempre que sobrara, fins on feia falta.

A canvi van construir dessaladores a un preu prohibitiu que no se poden utilitzar, que contaminen l'aigua de la mar, gasten quantitats enormes d'energia i, a més, van costar 1.337 milions d'euros.

Ara a més, tenim un problema afegit, els terminis amb la UE que poden suposar tornar vora 50 milions d'euros si les dessaladores no se posen en marxa.

Els pobles no poden pagar la factura socialista de l'aigua amb eixos contractes lleonins signats pels socialistes, que els obligaran a pagar l'aigua més cara que la contribució. Pagarien més d'aigua que d'IBI!

Per això el que volem és que siga el Ministeri el que assumisca a través dels PGE el cost d'amortització de la construcció de les dessaladores.

Els castellonencs de Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Moncofa o Xilxes no poden pagar una aigua cinc vegades més cara que els demés, degut a convenis signats en escenaris urbanístics ficticis.

Al final i com quasi sempre, els 'empastres' socialistes ens tocarà pagar-los entre tots els espanyols. Però més val això que condemnar a alguns dels nostres pobles a no tenir aigua per no poder pagar-la.