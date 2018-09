A rturo Navarro nunca había jugado en Tercera. En el invierno de la 2015-16 le costó dinero rescindir con la Arandina y bajar así al barro con el Castellón, cuando Castalia era un lugar que pocos se atrevían a pisar. Le entrevisté una mañana en la mítica placeta de Grapa, donde jugaba de niño a la pelota. Se presentó con un perro que llevaba puesta una blusa de la Magdalena. Charlamos en uno de los bancos próximos a la ferretería García, el tradicional negocio de su familia. Pensé que, joder, este era más de aquí que el Fadrí. Era la temporada de Kiko Ramírez, la que acabó con el dramita insoportable de Gavà. Ese verano Arturo no se rindió: se bajó el sueldo para volverlo a intentar, pero en noviembre cayó en una de las purgas del expresidente David Cruz. Arturo se marchó otra vez a Segunda B y no tardó en volver. Lo hizo con la promesa de continuar en caso de ascenso. Arturo se lo ganó en el campo, pero le traicionaron en los despachos. No ha sido el único, y los que han vivido el proceso desde dentro se pueden engañar como quieran, pueden emplear la justificación que prefieran, pero saben que no, que no y que no. El Castellón no debería tratar así a los suyos, porque esa es la diferencia entre la división en la que estás y la categoría que tienes, o que te queda.

Ha sido un verano extraño alrededor del Club Deportivo. Feliz por el ascenso, por la fiebre albinegra que no cesa y por el corto plazo, pero preocupante por las consecuencias de algunas decisiones en el largo. Una fortaleza del curso pasado fue ser el equipo de todos, o de muchos, y ahora veo caer a algunos en la orilla. Otra fue regatear el conflicto perenne, pesada carga del pasado, un charco en el que de nuevo nos rebozamos. El Castellón me había recordado a su manera por qué me gusta tanto el fútbol, y ahora me enseña por qué a veces necesito dejarlo de lado. El club se ha alejado de algo muy íntimo que no se puede explicar en una sola columna, agitando además una falsa bandera de ambición y profesionalidad, pero así es la vida y así es el Castellón, que se ha empeñado en ser un club cualquiera cuando manejaba el caldo de cultivo ideal para ser mucho más que un simple resultado. Ya lo hablaremos de vez en cuando.