La Diputació ha subvencionat un estiu de partides de frontó

Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Useres, Ain i Moncofa han sigut les poblacions en les quals s'han celebrat partides del màxim nivell a la modalitat de Frontó durant aquest estiu. Aquestes han sigut les localitats que s'han beneficiat fins al moment de la subvenció de la Diputació de Castelló per a la promoció de la pilota valenciana en la província a través de la disputa de partides a la modalitat de les tres parets, iniciativa que pretén recuperar l'esport de la pilota valenciana.

L'última d'aquestes partides es va disputar el passat dimecres 29 d'Agost al Frontó de Vistabella del Maestrat, on la parella de Genovés II i Adrian de Museros es va emportar el Trofeu Penyagolosa al superar pel resultat de 42 per 39 a la parella integrada per Bueno i Àlex. Aquests últims van dominar en tot moment el duel, però en els compassos finals es van veure superats pels seus adversaris.

Amb anterioritat el dilluns 20 d'Agost el Frontó d'Atzeneta del Maestrat va acollir un altre duel del màxim nivell amb la presència d'un cartell immillorable. De la Vega i Àlex van superar pel resultat de 41 per 38 a la parella integrada per Puchol II i Adrian de Museros, en una partida que sempre van tindre controlada i en la qual es van protagonitzar jugades de gran mèrit.

La localitat d'Useres també va comptar el 8 d'Agost amb una partida de gran nivell, però en aquest cas no es va poder finalitzar per la pluja. El duel es va interrompre quan la parella integrada per De la Vega i Àlex manava en el marcador pel resultat de 16 a 7 front a la formació integrada per Pere Roc II i Raúl.

Per la seua part, a la localitat d'Ain es va disputar el 4 d'Agost la partida de festes. En la mateixa la parella roja integrada per De la Vega i Lemay van superar a la formació blava de Santi de Silla i Adrian de Museros pel resultat de 41 per 32.

La primera de les partides de festes subvencionades per la Diputació de Castelló va tindre lloc al Frontó Pere Martí de Moncofa el 26 de juliol. En la mateixa la parella de Genovés II i Bueno es va imposar pel resultat de 51 a 42 a la formació de Vicent de Moncofa i Raúl, en una notable partida.