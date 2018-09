La gran oportunidad de Iturra

La necesidad hizo que el Villarreal CF optara por reforzarse fuera del mercado para fortalecer su maltrecho centro del campo y Manuel Iturra, el elegido, solo piensa en devolver con su experiencia la confianza que en él ha depositado el club villarrealense para esta importante tarea. «Estoy contento por llegar al Villarreal y quiero agradecer la oportunidad de jugar en un equipo como este. Para mí es un privilegio y a la vez un enorme desafío poder estar a la altura de esta entidad», comenzó diciendo el futbolista chileno.

Iturra, a quien sus compañeros han recibido de forma «espectacular», reconoció que manejaba «otras opciones» cuando le comunicaron el interés del club de la Plana Baixa. Su respuesta fue clara: «En el momento en que el Villarreal establece negociaciones con mi representante no me lo podía creer. La verdad que él tampoco, si somos sinceros», bromeaba el jugador.

El centrocampista chileno, que conoce a la perfección la Liga española tras haber jugado en el Málaga, Granada, Rayo Vallecano o Murcia, se desvinculó del conjunto malagueño horas antes de que cerrara el mercado de fichajes el pasado 31 de agosto y solo estuvo parado ese fin de semana, así que está en plenas condiciones de afrontar el encuentro del próximo 16 de septiembre contra el Leganés. «Tengo por delante el reto de dar lo mejor de mí y voy a trabajar muy duro para hacer las cosas de la mejor manera. Yo no tengo que demostrar nada a nadie porque tengo 34 años y soy un currante. Vengo a trabajar a tope para poder aportar mi granito de arena para lo que el equipo necesite», comentó el jugador, quien dijo estar «bien» físicamente.

«Si el mister lo requiere ya puede contar conmigo. No he hablado todavía con él de forma específica, pero todo el mundo conoce al Villarreal y la política deportiva que sigue, su forma de jugar y de hacer las cosas, por lo que sé que me tengo que adaptar a eso y es algo que debo hacer ya», apostilló Iturra.

Sobre sus primeras sensaciones en el plantel, Iturra dijo que son «muy positivas» y cree que la plantilla le va a hacer mejor futbolista. «Estar rodeado de jugadores como Cazorla, Trigueros o Bruno por nombrar a algunos, me hace exigirme al máximo y plantearme la idea de poder trabajar para poder estar a su altura en cada entrenamiento. Eso hace que mi rendimiento suba», explicó.

Aunque no quiso hablar de cómo le había ido en sus equipos anteriores, el internacional chileno sí dejó claro que le gusta tener protagonismo dentro y fuera del terreno de juego y, en este sentido, confesó que «me gusta hablar en el campo, pero también fuera del campo. No tengo problemas de relacionarme con mis compañeros. Y a veces dentro del campo un grito o una palabra de atención pueden evitar muchas cosas».

Por último, preguntado por los objetivos que se marca, Iturra abogó por «ir partido a partido». «Lo único que me planteo es hacerlo lo mejor posible. Ese es mi objetivo y también el de disfrutar de esta neva etapa», finalizó.