Salas de música critican el «abuso» de conciertos gratuitos en la calle

Un mensaje de apoyo a las salas de música de Castelló escrito ayer en facebook por la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, encendió a propietarios de las mismas. Hace un año y medio, las salas ya transmitieron su malestar con el ayuntamiento por «la desmesura» en la organización de conciertos gratuitos en la calle, y ayer insistieron en la lamentar este exceso y una falta de apoyo de la regidoría.

La edil lamentó en la red social el reciente cierre de la mítica Four Seasons, transmitió su respaldo a propietarios y trabajadores e invitó a la ciudadanía a arropar a las salas de música. Para ello, animó a acudir el próximo 7 de octubre a Veneno Stereo a la actuación en directo de Smilin Bobby.

Desde Four Seasons y el pub Terra mostraron su sorpresa por las afirmaciones de Ruiz. Jordi Pomer, que junto a su hermano David regentó durante diez años la sala de la calle de Castelldefels, no cuestiona que se dinamice el espacio público sino la forma. Critica que se han organizado conciertos «sin ningún criterio ni supervisión» cuando las salas privadas, recuerda, han realizado una importante inversión para conseguir su licencia. «Se han hecho conciertos en la calle con equipos de música ínfimos», aduce.

Pomer también subraya una «falta de apoyo» de la concejalía. Afirma que ha tenido dos reuniones con la regidoría pero sin resultado alguno porque, según el responsable de Four Seasons, se les planteó participar en algún ciclo musical cuando dispone de sus propios programadores. Señala que la única ayuda municipal ha consistido en el sentido de no contraprogramar con la oferta pública.

Desde Terra también estiman que la «excesiva» oferta pública o privada subvencionada les su supone un agravio. «Si me paso diez minutos en el horario tenemos a la policía mientras en otros lugares no pasa nada», explica Álex Bachero, uno de los propietario del espacio.

Sobre el post en facebook de la concejala, apunta que no sabe «si se ríe de nosotros o si lo hace por las elecciones».

La concejala respondió a comentarios críticos y defendió en la red social la apuesta del ayuntamiento «por una programación de calidad en la calle y al alcance de todos».

Reiteró que la regidoría ha procurado programar «sin obstaculizan la actividad de las salas (domingos por la mañana, julio y agosto) o completando la oferta con estilos musicales que no se ofertan en los locales (el festival de jazz, por ejemplo, o propuestas infantiles entre otros)». «No se nos puede acusar de boicotear la actividad de las salas porque, simplemente, no es verdad. Aparte, esta ha sido la primera concejalía de Cultura que se ha reunido con los músicos, las salas y los promotores en numerosas ocasiones. Lo que no podemos hacer es que Castelló sea la única ciudad de nuestro entorno sin una programación de calidad en la calle y al alcance de todos», remachó.