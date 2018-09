Xilxes i Onda, campions del Trofeu El Corte Inglés de galotxa

Xilxes i Onda varen tancar una gran temporada amb els títols a les diferents categoríes de trinquet disputades a la localitat de Torrent. Onda, va guanyar un campionat i dos subcampionats. Xilxes, va guanyar un campionat.

L'intens cap de setmana viscut al trinquet de Torrent, amb les finals del 43é Campionat Autonòmic de Galotxa, gran premi El Corte Inglés, deixava satisfets a tots els aficionats que acudiren a vorer les partides.

Com a prèvia a la gran final que tancava la competició es va jugar la corresponent a la categoria de quarta B. En la mateixa el Pepsi Max Onda B i C oferien un derby en el que els seus seguidors prenien part per uns o altres. Malauradament, només pot guanyar un, i en aquesta ocasió va ser l'Onda C qui sorprenia als seus companys i deixava el marcador en un 70 a 50. El lliurament de trofeus va còrrer a càrrec de la tinent-alcalde d'Onda, Mari Carmen Aguilella, junt al regidor d'esports d'Onda, Paco Chalmeta; així com dels vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Conrado Ferrando i Pedro Lopez.

La final de quarta A ha enfrontat a dos equips de la província, Onda A i Xilxes B, dos clàssics de Castelló. L'equip de Xilxes més veterà ha jugat la final molt més tranquil que els seus veïns i han aconseguit marcar diferències d'inici, 30 a 10, i a poc a poc han anat augmentant les diferències.