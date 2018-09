«El Castellón es un muy buen equipo hecho para la categoría»

Se espera un partido muy especial en Castalia, ¿no?

Parece ser que habrá un ambiente sensacional porque me han hablado de la rivalidad que hay entre los dos clubes. Les he visto dos partidos, ante el Atlético Baleares y el Conquense, y el ambiente en Castalia era fenomenal.

¿Puede afectar ese ambiente a los más jugadores jóvenes?

Me gustaría que no les afectara. Si quieren llegar a la élite tienen que saber manejarse en estos escenarios. Si no son capaces de jugar con 10.000 personas, si un día Javi Calleja les llama para jugar en Primera en un campo como el Pizjuán o Benino Villamarín, ¿cómo van a jugar? Esto tiene que se ser una motivación y no un hándicap.

¿Cómo espera que les jueguen?

Desde pretemporada estamos trabajando con un plan A y un plan B. Si el contrario te presiona arriba, tú le tienes que dar una respuesta; y si te deja el balón y en campo, le tienes que dar otra. Estamos trabajando para que los chavales se adapten a esas dos posibilidades.

Se esperaba mucho del Castellón, pero ha empezado con dudas.

¿No han empezado bien? Les vi el día del Atlético Baleares y en la primera parte se pudieron ir con un 2-0 o 3-0. Luego les empatan. El equipo balear está hecho para estar arriba. Luego van al campo del Ontinyent y se pusieron 0-1. En ese campo es muy complicado jugar y ganar. El Castellón me parece un muy buen equipo, con sus armas. Un bloque muy de la categoría, con jugadores muy buenos a nivel individual. Su entrenador tiene mucho trabajo porque son casi todos nuevos, como me sucede a mí.

¿Y su Villarreal B?

Tenemos una cosa muy buena: un poder de reacción en un equipo que está en construcción. El Lleida se nos puso 2-0 en la primera parte y reaccionamos en la segunda parte y con el 2-1 merecimos el empate. Ante el Hércules también hicimos una segunda parte muy buena y me quedo con esa actitud. Estoy tranquilo porque el equipo es joven y bueno, al que ahora le hace falta un poco de experiencia, pero se hará con el paso de las jornadas.