«Con tantos filiales en el grupo hay que aprender a jugar sin balón»

¿Cómo se encuentra el equipo?

Mucho más liberados después del triunfo en Copa. Se nota el ambiente en los entrenamientos y los futbolistas se han quitado una losa de encima. Estamos motivados porque el miércoles eliminamos a un Conquense que era líder y no había encajado ningún gol.

Ahora toca encadenar unos cuantos resultados positivos.

En Segunda B es complicado ganar dos partidos seguidos. Solo lo han hecho el Conquense y el Hércules. La Liga está muy igualada y será muy complicado enlazar dos o tres triunfos consecutivos.

¿Cómo espera que sea el partido?

Un derbi de necesidades y, viendo los partidos de los dos equipos, tanto los unos como los otros deberíamos tener más puntos. La victoria es muy importante para los dos. Es un derbi, partido especial, y tendremos el respaldo de la afición. Espero que nos animen como el miércoles, que nos fue bien en los momentos difíciles.

Tener el balón será muy importante.

En esta Liga con tantos filiales, que son equipos que quieren tanto la posesión del esférico, tendremos que saber jugar sin el balón, estar juntitos. El porcentaje del balón será para el rival porque contra estos equipos tienes que saber que durante muchas fases te van a someter.

Se habla de bajón físico en su equipo en las segundas partes, ¿cómo lo ve?

No es un bajón físico. La mente es fundamental para jugar. Si un partido no lo sentencias, el rival puede tener sus fases y te sorprende. Ante el Atlético Baleares acabamos nosotros mejor, pero no supimos marcar el segundo. En Ontinyent ellos acabaron mejor porque iban perdiendo y veían que nos podían echar mano.

Y la afición responderá como siempre.

Es un derbi. Como un Betis-Sevilla, algo especial. Es especial para nuestra afición jugar contra el C y ahora contra el B. Para nosotros y para la afición es un partido importantísimo. Le estamos intentando inculcar a los futbolistas que es algo más que un partido. Veremos un ambiente espectacular. No llevarán en volandas. Serán el jugador número 12. Queremos seguir invictos en Castalia.