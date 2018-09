Un nuevo récord de longevidad

Daniele Bonera está llamado a hacer historia esta temporada en el Villarreal CF. El defensa italiano, quien acaba de recibir el alta médica tras superar una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, afronta la campaña 2018-19 con 37 años. El experimentado futbolista, nacido en Brescia el 31 de mayo de 1981, no solo es el más veterano de la actual plantilla amarilla sino que, además, está a un paso de establecer un nuevo récord histórico en el club de la Plana Baixa.

Y es que en el momento en que Bonera se vista con la camiseta del submarino y dispute algún minuto esta temporada en competición oficial se convertirá en el jugador más longevo en vestir la elástica amarilla. El defensa italiano superará así a Robert Fernández, quien hasta la fecha ostentaba tal hito después de haber disputado su último partido oficial con el Villarreal con 36 años y 11 meses.

«Estoy agradecido por poder jugar aquí una temporada más. El año pasado me encontré muy bien, dispuse de muchos minutos. Este año, espero seguir ayudando al equipo con mi experiencia», comentaba el futbolista, quien cerró la pasada campaña sumando 1.190 minutos repartidos en 15 partidos y superando los registros de sus tres anteriores temporadas.

Bonera firmó por la entidad que preside Fernando Roig en septiembre de 2015 por solo una temporada, pero su buen hacer dentro y fuera de los terrenos de juego le han llevado a ir renovando su vinculación contractual temporada tras temporada.

De este modo, el futbolista italiano se ha convertido en uno de los veteranos de LaLiga Santander, grupo en el que esta campañas hay hasta seis jugadores que van a competir con 37 o 38 años. El más veterano es el futbolista del Huesca Juanjo Camacho, quien cumplió 38 el pasado mes de agosto, mientras que con 37 se encuentran actualmente Borja Fernández del Valladolid, Aritz Aduriz del Athletic Club, Joaquín Sánchez del Real Betis, Gorka Iraizoz del Girona, el propio Bonera y un ex futbolista amarillo como Diego López, del Espanyol, quien cumplirá los 37 el próximo mes de noviembre.

Esta campaña será la cuarta consecutiva que el futbolista del Villarreal vivirá en España y, pese al arranque liguero dubitativo que está protagonizando el plantel, el italiano cree que la reacción no tardará en llegar y confía en que sea el domingo 16 de septiembre contra el Leganés.

«Vamos a Leganés con la idea de ganar, aunque sabemos que nuestra obligación es la de ganar siempre. Pero yo al equipo no lo veo preocupado, lo veo trabajando bien y con ganas de revertir esto», apuntó al respecto.

Bonera ha comenzado la temporada viendo a su equipo desde la grada por la lesión que arrastraba, pero esta semana ha recibido el alta médica y ya está a disposición de Javi Calleja por si el técnico madrileño considera que necesita hacer algún cambio en la parcela defensiva de cara a los próximos partidos tras el parón.

«Hablar solo de mala suerte no sería justo. Hay errores y eso es verdad, pero el problema es que hemos tenido errores en dos partidos y los has perdido los dos, lo que los hace muy evidentes. La temporada es larga, debemos mejorar en la concentración atrás, pero yo no estoy preocupado», añadió.

A partir del encuentro del Leganés el calendario se comprimirá y el Villarreal empezará su participación en la Liga Europa, a la que Bonera espera lleguen recuperados. «Somos optimistas y no nos preocuparemos antes, tenemos que trabajar para afrontarlo de la mejor manera», concluyó el futbolista.