Visita obligada para los turistas

Punto de referencia, la oficina de turismo de Segorbe se convierte, estos días, en lugar de visita obligatoria para aquellos visitantes que desean conocer, de primera mano, antes de la Entrada, la fiesta más emblemática de la localidad. Y es que, a través de su Centro de interpretación de la Entrada de Toros y caballos, ubicado en la infraestructura de la misma oficina, turistas y visitantes pueden conocer, vivir y sentir la fiesta los 365 días del año.

Una visita muy recomendable, tanto para las personas que acuden estos días hasta Segorbe a vivir en directo la semana de Entradas y que puedan saber así de lo que van a disfrutar, como para aquellos que lo visitan el resto del año y quieren conocer el sentido de la fiesta.

Y es que como muestran los números, de las 25.048 personas que visitaron la Tourist info, en 2017 _unas 1700 más que en 2016_ , 14.425 entraron a este centro de interpretación interactivo que permite conocer, de manera didáctica a través de los sentidos, las raíces, el origen, la evolución y cómo discurre la fiesta. De ellas, más de 10.000 personas, visitaron el Centro de interpretación de la Entrada de Toros por grupos organizados «lo que lo convierte en una cifra muy positiva».

Como cifras más concretas, en 2017, la semana de toros visitaron la Tourist info un total de 853 personas. De ellas, 368 entraron a visitar el centro de interpretación.

Falta de extranjeros.

Visita de extranjeros

A pesar de la declaración de internacionalidad, la visita de extranjeros sigue siendo «la asignatura pendiente» para la Entrada de toros y caballos de Segorbe que, si bien es muy reconocida a nivel autonómico e incluso nacional, el índice de asistentes a la fiesta extranjeros está muy por debajo de otras celebraciones con la misma denominación.

Prueba de ello es que, los datos con los que cuentan desde la oficina de turismo muestran que, durante la semana de toros, el número de turistas extranjeros que visitaron la Tourist fue de 47 el pasado año, frente a los 64 de 2016 y, aunque presumiblemente haya más extranjeros que visiten Segorbe durante esta semana, no dejan de ser cifras muy insignificantes dentro del volumen de visitantes de otros sitios de España que atrae la internacional Entrada. Ahora bien, desde el Ayuntamiento de Segorbe no se muestran preocupados por esta falta de interés turístico a nivel internacional y prefieren trabajar para tener claro qué tipo de turista extranjero quieren que venga a la fiesta y que no se convierta en un reclamo que pueda impactar negativamente en la misma.