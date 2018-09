El derbi sube de nivel

Castalia acoge esta tarde una nueva versión del derbi provincial. Tras siete temporadas en Tercera, el Castellón saltó a Segunda División B, y de este modo salta de filial del Villarreal, del C al B, subiendo de nivel. Se espera una gran entrada en este derbi aún menor pero derbi, y en juego está mucho más que los habituales intangibles. Todavía es septiembre, pero los dos equipos necesitan ya un buen resultado para evitar los primeros agobios clasificatorios.

Ni Castellón ni Villarreal B han empezado la Liga como esperaban. El Castellón suma un punto y el Villarreal B ninguno. Los dos parecen lejos de su potencial. Así suele ser con los filiales, que normalmente crecen a medida que avanza la temporada. Así suele ser en proyectos como el del Castellón, que este verano ha firmado a 17 futbolistas de una tacada.

Los albinegros han empezado marcando en los dos partidos de Liga, pero no han ganado ninguno. La gestión de las ventajas, un arte que dominó antaño el equipo de Sergi Escobar, ha sido el lastre en el arranque. Se dejó empatar ante el Baleares en el debut y remontar ante el Ontinyent en la segunda jornada. Ganó por contra en Copa al Conquense entre semana, endulzando la rutina de un equipo que todavía no ofrece con regularidad el nivel que insinúa por momentos. Escobar hoy recupera al pivote Rafa Gálvez, llamado a ser la referencia del equipo, y cuya ausencia se notó tras la lesión del primer día. El once se motea de incógnitas. Las únicas bajas son las de Jesús, el portero suplente, y el lateral Yarik, pendiente del papeleo en Ucrania.

El Villarreal B está compitiendo a remolque. Así ha sido en las dos derrotas, con malos inicios ante Lleida y Hércules, dos de los pesos pesados de la categoría. Especialmente dolorosa resultó la última, con un desgraciado gol herculano en el tiempo de prolongación. Llega el equipo de Álvarez debilitado por las bajas. No estarán Lomotey, Lozano y Adrián Riera.