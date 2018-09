El limbo legal del patinete eléctrico

La aparición del patinete eléctrico supone un reto para la movilidad urbana. Su presencia ha dejado desfasadas las normativas existentes al respecto y las administraciones estudian una respuesta hacia un vehículo que puede alcanzar los 40 kilómetros por hora. En València, su proliferación sin control ha generado un conflicto entre una empresa que pretende instalarlos y el ayuntamiento. En Castelló, no se llegado a la situación de la capital del Túria, pero el ejecutivo municipal es consciente, según el concejal de Movilidad en la capital de la Plana, Rafa Simó, de la necesidad de impulsar una regularización especial. El regidor afirma que primero se debería modificar la norma de la Dirección General de Tráfico, ya que un ayuntamiento, sostiene, no puede aprobar una ordenanza que pueda contravenir una norma de rango superior.

Simó subraya que lo ideal sería asimilar al patinete eléctrico con una bicicleta. A su juicio, el patinete solo puede circular por las aceras porque la Dirección General de Tráfico no lo distingue del tradicional. Hay instrucciones de la DGT que subrayan que se trata de un vehículo de movilidad personal que no puede compartir espacio con los viandantes, es decir, no puede discurrir por las aceras. Sin embargo, estos vehículos quedan fuera de la regularización de la DGT y su circulación queda en manos de momento de los ayuntamientos. Según las indicaciones de la DGT, se pueden desplazar por la calzada o por carriles bici en las condiciones que autoricen los ayuntamientos.

Así, a falta de un cambio de la legislación estatal, el patinete eléctrico se encuentra en una situación de vacío legal. La ciudadanía desconoce los usos de dicho vehículo y en Castelló se ha podido constatar la circulación de algún joven que otro con patinete en plena ronda de circunvalación, sin casco ni ninguna prenda de protección.

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha impulsado su propia ordenanza de patinetes, ruedas, plataformas eléctricas, bicis de carga, triciclos y segways , en la que indica que circularán por el carril bici donde exista. En el