Márquez: «Lo importante es que no me he hecho daño»

Márquez afirmó, tras su caída, que «lo importante» es que no se hizo daño y pudo coger la moto. «Aunque no mejore el tiempo, te quedas con el 'chip' de haberte subido a la moto», explicó. «En todas las calificaciones se fuerza y esta vez he ido más a lo seguro que a lo arriesgado, porque he montado el compuesto de neumático medio delante en vez del duro.