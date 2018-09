Toda una lección de maestría bajo la lluvia

Segorbe puso ayer el punto final a sus internacionales Entradas de Toros y caballos con una emocionante, trepidante y arriesgada carrera en la que la lluvia hizo que los caballistas brillasen con luz propia, mostrando su pericia y habilidad a la hora de guiar la manada. Y es que la lluvia se convirtió en la invitada inesperada, un cuarto de hora antes de las dos de la tarde, aportando a la Entrada ese grado de riesgo añadido que supone para los caballos la posibilidad de resbalar en el galope al contar con una arena de San Julián prácticamente empapada por la lluvia. Es por ello que, tras varias pruebas por parte de los caballistas haciendo carreras en el firme, la decisión fue unánime y, seis minutos antes de la hora, la carcasa marcó el inicio de una de las Entradas más emocionantes y espectaculares que muchos de los asistentes recuerdan.

Y es que ayer, ni la hora de inicio, ni la tradicional punta de flecha o rombo que define una Entrada perfecta eran lo importante. Ayer, la labor de los caballistas, que se aplicaron a fondo para que todo saliera a pedir de boca fue lo que realmente marcó una rápida y trepidante bajada en la que uno de los astados coloraos de la ganadería de Germán Vidal abrió la cabeza de la Entrada. Un morlaco que, acompañado por la brillante actuación de José Fernández «Trabuco», que arrancó a galope a su lado, despuntó el inicio del último de los encierros segorbinos.

E igual de soberbios estuvieron Fernando Zarzoso y Esther Puchol, que, junto a Ramón Ardit y Alfonso Alandí frenaron y acompañaron a los dos astados que abrían la segunda parte de la carrera. Por detrás de ellos, José Ramón Alandí, Carlos Guillén y Luis Aparicio controlaron con precisión otro de los toros del de Cabanes mientras que, cerrando la carrera, Roberto Fernández, Sergio Carot y Andrés Berbís hicieron lo propio con los otros dos toros y el cabestro. Toda una lección de maestría que emocionó y entusiasmó a los espectadores a partes iguales, de los que muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas y sentir la «piel de gallina» entre la nostalgia de la última Entrada de 2018 y el reconocimiento a la valentía de los jinetes.



Una entrada «complicada»

Para uno de los protagonistas de la mañana, José Fernández, la de ayer «fue una entrada muy difícil. Es la primera vez en todos los años que salgo que la hago lloviendo de esta forma». Fernández, tachó la última Entrada de 2018, «de complicada. El caballo mojado, la tierra mojada, también los toros, las riendas? he sentido una sensación que no podría definir, porque también ha sido muy rápida», apuntaba este experimentado caballista quien explicaba que, aunque es consciente del riesgo que ha corrido enfilando la calle al lado del primer astado «no podía dejar que el toro llegase solo a la plaza. La gente ve los caballos, los toros no los ve, por eso he decidido apretar a coger al toro, porque así también la gente se aparta. Si baja el toro solo el público puede que no lo vea y se crea mucho riesgo», comentaba.

Por su parte, otro de los partícipes, Sergio Carot, calificaba la de ayer como una entrada complicada. Carot explicó que finalmente, «hemos tomado la decisión de adelantarla porque consideramos que, tras probar a los caballos, si llovía más y se empapaba mucho más la tierra igual no se podía hacer porque resbalaríamos y, siendo domingo y la última, Segorbe no podía quedarse sin Entrada».

El susto final vino de la mano de uno de los aficionados corredores que, a la entrada a la plaza con los astados, resbaló cayendo al suelo sin mayor percance. El mismo fue atendido por los servicios médicos por un parte leve de policontusiones.

A su llegada a la plaza, los caballistas enfilaron la última de las subidas hacía la tribuna de autoridades en la que fue, a buen seguro, la carrera más complicada a la que se han enfrentado en las Entradas segorbinas.