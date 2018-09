DE TAULER DE MONOPOLI A CIUTAT DE DRETS: LA MOBILITAT

Comencem un nou curs polític amb un tema fonamental per al futur desenvolupament de la nostra ciutat: el període d'exposició pública del Pla Pormenoritzat d'urbanisme, entre el 4 de setembre i el 8 de novembre, perquè qualsevol persona hi puga fer al·legacions. Es tracta del segon document del Pla General, que concreta amb més detall les grans línies definides en el Pla Estructural, que ja va estar exposat al públic a principis d'any i sobre el qual encara queda resoldre les al·legacions presentades, abans d'obrir un segon període d'exposició.

L'aprovació d'un Pla General és un procés complex i llarg, perquè es tracta d'un document cabdal per a una ciutat, perquè marca el nostre futur a mig i llarg termini: quant i com creixerà la nostra ciutat, amb quanta superfície de zona verda comptarem, quins espais es reservaran per a habitatge o per a instal·lacions públiques, per a on discorreran els principals vials i quin tipus de mobilitat prioritzarem, quin paisatge urbà i periurbà volem anar construint, o quins terrenys es reservaran per a la indústria, per a l'agricultura o per al sector serveis, aspectes determinants per al model econòmic del futur.

Des del principi i durant molts mesos, Castelló en Moviment hem estat treballant en profunditat i negociant amb l'equip de govern per tal de caminar cap un model de ciutat que deixe enrere els anys foscos dels pelotassos urbanístics del Partit Popular, que deixe enrere la concepció de la ciutat com un gran tauler de Monopoli i done pas a una Ciutat dels Drets, centrada en les persones: el dret a l'habitatge, el dret a un entorn saludable, el dret a l'educació i la cultura, el dret a cuidar i ser cuidats, el dret al patrimoni i la memòria, el dret a formar part d'una societat inclusiva, el dret a un treball de qualitat i sostenible en el temps. En aquest sentit, les negociacions continuen i encara hi ha molts detalls que considerem que cal afinar si volen comptar amb el nostre vot al final del trajecte.

Entre els molts aspectes que considerem fonamentals, la mobilitat és un d'ells. En tota ciutat, cada dia es produeixen milers de desplaçaments per a treballar, per a estudiar, per a jugar, per a fer la compra, per a practicar algun esport, per a quedar amb les amistats, per a visitar un centre mèdic, per a acompanyar algú altre a fer alguna de totes aquestes coses, o simplement per a passejar i desemboirar-se dels problemes quotidians. Aquests desplaçaments es poden fer a peu, en cadira de rodes, en bici, amb cotxe, en transport públic, en patinet... Alguns contaminen més que uns altres. Alguns els utilitzen més les dones que els homes i a l'inrevés. Podem fer un parell de desplaçaments al dia o molts més, depenent de les nostres tasques i responsabilitats quotidianes.

Com organitzem la mobilitat és, per tant, un tema que ens afectarà a totes les persones de manera molt directa i condicionarà la nostra qualitat de vida. Això explica que sovint sorgisquen divergències al voltant d'aquestes qüestions i, per això, és tan important poder comptar amb espais oberts a on reflexionar col·lectivament i debatre sobre elles. Tindrem un d'aquests espais el proper dijous dia 13 de setembre, a partir de les 19h a la vora del Riu Sec, al final del carrer Jesús Martí Martin. Obrirem el debat amb les intervencions de les associacions veïnals dels barris de Maestria i el Raval Universitari, que han protagonitzat dues de les mobilitzacions recents més importants relacionades amb la mobilitat.

També comptarem amb les sempre interessantíssimes observacions de dos experts en urbanisme amb perspectiva de gènere. Segur que serà un debat ben profitós!