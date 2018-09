El 30% de las personas que se suicidan en Castelló carecen de diagnóstico médico

La comunicación. Esta es la clave en la que parecen coincidir los profesionales para abordar las conductas suicidas. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio celebrado ayer, el doctor del Hospital Provincial de Castelló, Rafael Mora, asegura que, cada vez más, «los expertos estamos de acuerdo en que se hable del tema». «Hay que fomentar la comunicación. Cuando una persona se encuentra mal, por el motivo que sea, hay que facilitar que se pueda comunicar y, para eso, necesita que alguien cercano esté dispuesto a escuchar», asegura.

porcentaje de personas que no están en tratamiento psiquiátrico en el momento del suicidio se puede deber a varios factores. «Puede que no se hubiera detectado o, muchas veces, ni siquiera han ido al médico, ni se lo han dicho a nadie», asegura el doctor Mora.

El suicido ha sido siempre un tema tabú, principalmente, por el miedo a que la gente contagiara la idea. Tanto es así que, según el médico del Hospital Provincial de Castelló apunta que, en general, si un familiar o amigo se encuentra mal «le solemos decir cosas como que no piense en eso, que no pasa nada, que todo se arreglará... Y lo importante es lo contrario, lo importante es aumentar la comunicación. Muchas veces intentamos minimizarlo y no se permite la comunicación, que la persona que está mal lo comunique y exprese lo que siente».

Así, las claves para la prevención serían, según el doctor, «saber que esto ocurre, que la conducta suicida es muy frecuente y que no es un fenómeno extraño». Si encontramos a alguien que verbaliza o tiene un problema o preocupaciones, el segundo paso sería, «hacerle caso, escucharle».

Y, «si realmente detectamos que esta persona tiene ideas suicidas hay que buscar ayuda, en principio al médico de primaria y, si es el caso, ayuda urgente».

El doctor Rafael Mora hace hincapié en la necesidad de «acabar con el estigma del tratamiento psiquiátrico». «Ir al psiquiatra no significa que uno esté loco, igual que no todo el mundo que va al neumólogo tiene tuberculosis», apostilla.

Por otro lado, cabe señalar que la detección de las conductas suicidas (ideas o tentativas) en Atención Primaria se ha triplicado en los últimos meses, tras la implantación del Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida puesto en marcha por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.