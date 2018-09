María Añó debuta en el Mundial absoluto

La gimnasta del Club Mabel Benicarló, María Añó, debutó en el Mundial de gimnasia rítmica absoluto que se está disputando en Sofía (Bulgaria). La representante provincial no tuvo la actuación que quería en aro, pero valoró positivamente su participación. «Ha sido una bonita experiencia haber competido en el Mundial. No me ha salido como yo quería y como yo lo había trabajado, pero estoy contenta al fin y al cabo», dijo en sus redes sociales. Hoy es el turno de Noa Ros.