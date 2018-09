El Castellón se despide de la Copa

El Castellón ha caído eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los albinegros, que eliminaron al Conquense la pasada semana en Castalia, han perdido esta noche en La Planilla ante un Calahorra superior. Un doblete del local Edu Ubis bastó para doblegar la resistencia de los de Sergi Escobar. El equipo riojano se adelantó en la recta final del primer tiempo y sentenció en el arranque del segundo a un rival sin capacidad de reacción.

Con dos puntos en tres jornadas y eliminados de Copa, los orelluts visitarán el domingo el campo del filial del Espanyol, con la obligación de sumar un resultado positivo. Escobar reservó hoy varias de las piezas importantes del equipo.

Calahorra. Gonzalo, Yasín (Álvaro, min. 53), Morgado, Javi Barrio, Cristian, Raúl Almagro, Auzmendi (Cárdenas, min. 77), Sergio Parla, Edu Ubis, Adrien Goñi (Gabri Ortega, min. 67) y Txomin Barcina.

Castellón. Álvaro Campos, Rubén García, Regalón, Satrústegui, Luismi Ruiz (Delgado, min. 45), Marc Castells, Theo García, Muguruza (Hicham, min. 62), Acevedo, Kilian y Cubillas (Sergi Montoliu, min. 73).

Goles. 1-0, min. 41: Edu Ubis. 2-0, min. 47: Edu Ubis.

Árbitro: Rezola Etxeberria (Comité Vasco), asistido por Sarasua Aranburu y Bere Fonseca. Amonestó a los locales Sergio Parla y Goñi; y a los visitantes Luismi Ruiz, Rubén García, Hicham y Regalón. Expulsó al delegado del equipo local en el minuto 58.

Estadio: La Planilla, unos 2.000 espectadores. Segunda ronda de Copa del Rey. Cristian capitaneó a los locales y Cubillas a los visitantes.